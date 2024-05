La URV espera arribar a produir 714.000 kWh amb les noves plaques de Bellissens

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha adjudicat i formalitzat recentment els contractes per a la instal·lació de dues plantes solars fotovoltaiques al Campus Bellissens. En concret, les plaques es col·locaran a les cobertes de la Facultat d’Economia i Empresa i de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura. Tal com especifiquen fonts de la universitat, les previsions són que els panells entrin en funcionament durant el mes de juliol i, amb el seu desplegament, la institució espera poder assolir una producció total de «714.000 kWh» per a l’autoconsum. Cal recordar que l’objectiu és que el 14,5% de l’electricitat consumida als campus el 2025 sigui d’origen fotovoltaic.

Les obres d’instal·lació haurien de començar «entre d’aquí a 15 dies i un mes» i estarien completades «en un mes i mig, aproximadament», especifiquen les fonts. Els contractes per a la intervenció en els dos edificis sumen un cost conjunt de gairebé 250.000 euros i ambdós lots incorporen un termini de garantia d’1 any. En total, s’espera la col·locació de 478 panells. 292 aniran a la cobertura de la Facultat d’Economia i Empresa, que es calcula que generaran una mitjana anual de 169,4 megawatts per hora. D’altra banda, n’hi haurà 186 a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, amb una producció estimada de 111,1 MWh.

L’execució del projecte respon al compromís de la universitat «amb la sostenibilitat ambiental» i a la voluntat d’impulsar la transició energètica de la seva activitat, amb l’objectiu d’assolir un 35% d’autoconsum d’energies de fonts renovables en el termini d’una dècada, tal com aprovà el Claustre el 2021. Amb les plantes solars del Campus Bellissens, així com amb la previsió de col·locar plaques a altres cobertes, la URV pretén produir electricitat a través d’energia d’origen solar per a l’autoconsum i, d’aquesta manera, reduir la seva despesa, contribuir als objectius de producció d’energia renovable a Catalunya i disminuir tant la petjada energètica com la dependència energètica externa.

En aquests moments, la previsió és produir el 14,5% de l’electricitat que consumeix amb la instal·lació de plaques solars al major nombre de campus possibles de cara al 2025. Ja hi ha plantes en funcionament, en muntatge o programades a Tarragona, Reus, Vila-seca, Tortosa i Constantí.

D’altra banda, la institució universitària podria injectar l’electricitat produïda i no autoconsumida de manera instantània a la xarxa de distribució i, en conseqüència, percebre la compensació econòmica corresponent.

1,4 MEUR per a la transició energètica L’informe de desplegament de les plaques solars preveia que, des que es va iniciar el projecte fins que conclogui la darrera fase, la inversió de la URV haurà estat d’uns 1,4 milions d’euros. La voluntat és finançar externament la iniciativa en la mesura del possible, així com destinar-hi part de romanents.

