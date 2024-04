Adjudiquen a Ayesa la redacció del tram Vila-seca Estació-Intermodal

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat a l’empresa Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A. el Servei d’Assistència Tècnica per a la redacció del Projecte Constructiu i avaluacions ISA i AsBo del nou tramvia del Camp de Tarragona. En concret, s’ha adjudicat el tram Vila-seca Estació – Intermodal. Amb un termini d’execució del servei de catorze setmanes, un termini de garantia de sis mesos, l’import adjudicat és de 191.199,16 euros, que sumat amb el 21% d’IVA corresponent, queda un import total de 231.350,98 euros.

L’empresa, amb seu a Andalusia, ja ha liderat d’altres projectes vinculats a Ferrocarrils de la Generalitat. Entre aquests hi ha la millora i la modernització de les línies de ferrocarrils que discorren per Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Saragossa i Osca. D’altra banda, també va redactar el projecte de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per al soterrament del tren d’Igualada.

En concret Ayesa se’n va encarregar de la redacció tant del projecte d’obra civil com d’arquitectura. Des de l’empresa apunten que «Ayesa s’ha convertit en un referent a Catalunya per als projectes de transport a l’àmbit urbà» afegint que «l’empresa també ha desenvolupat el projecte de la prolongació de l’L8 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Catalunya a Barcelona entre les estacions situades a plaça Espanya i a Gràcia, entre d’altres».