Arriba la tercera edició dels bons comerç de Tarragona

La Conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Tarragona, ha presentat aquest dimarts la tercera edició de la campanya de Bons Comerç Tarragona, que inicia avui el procés d’adhesió de comerços que vulguin participar-hi.

A la presentació hi han assistit, a més de la consellera de Comerç, Montse Adan, i del vicepresident de la Cambra, Lluís Colet, representants de la Via T, Pimec Comerç i l’Associació de Comerciants de la Vall de l’Arrabassada, entre d’altres.

L’objectiu dels Bons Comerç és fomentar les compres al comerç de la ciutat gràcies als bons descompte de 5 € que es podran bescanviar als establiments comercials, de serveis, hostaleria i restauració de la ciutat a partir del 31 de maig, data en què els usuaris podran descarregar i fer ús dels bons. En total, es distribuiran 30.000 bons durant la campanya, que té una dotació municipal de 150.000 EUR.

La consellera de Comerç, Montse Adan, ha desctacat durant la presentació que des de l’Ajuntament, i concretament des de l’Àrea de Comerç, «s’ha volgut renovar una fórmula d’èxit, ja que aquesta és una proposta amb excel·lent acollida del sector perquè serveix per revitalitzar el comerç local i donar-li visibilitat i ho fa amb una campanya de descomptes que alhora és atractiva per a la ciutadania».

D’altra banda, Adan ha avançat que 25 comerços ja han mostrat la voluntat de participar-hi i ha informat que hi poden prendre part tots els establiments de Tarragona de fins a 50 empleats i amb les obligacions fiscals al corrent. No entren en la campanya, en canvi, els productes de tabac ni els medicaments. Pel que a la ciutadania, la campanya està oberta tant a la població tarragonina com a persones d’altres municipis, ja que es tracta d’un sistema de subvencions al comerç local.

Sobre la dinàmica de funcionament dels bons, com la passada edició, es podran descarregar 4 bons de 5 € cadascun amb un total de 20 € per ciutadà, els bons tindran una durada setmanal i no es permetrà repetir l’obtenció si no s’ha fet ús dels anteriors, prioritzant així la màxima difusió entre la població.

D’altra banda, el tret de sortida del divendres 31 de maig comptarà amb espectacles d’animació: el mateix divendres 31 de maig, a les 18 h a la Rambla Nova, l’espectacle amb un pop gegant itinerant La Mar de Bé; i el dissabte 1 de juny, dos espectacles: Betu el Pallasso a les 11 h a la Vall de l’Arrabassada (Pl. Lletres Catalanes), i The McKENSY'S Clan Band, a les 11:30 h a Torreforta.

Aquesta és la tercera edició dels Bons Comerç, que es van celebrar per primera vegada el desembre del 2021 i per segona el març del 2023. Ambdues edicions van tenir uns resultats positius, amb els bons exhaurits en menys de 48 h i amb un important impacte econòmic a la ciutat que s’espera repetir enguany.

Ampliar a la restauració i a noves zones de la ciutat, entre els objectius d’enguany

Segons ha explicat Montse Adan, «un dels objectius d’enguany és aconseguir una major participació del sector de l’hostaleria i la restauració, com vam anunciar en el seu moment, per animar la ciutadania que utilitzi els bons a fer-ho també gaudint de la fantàstica oferta gastronòmica de la ciutat, i fer que l’experiència dels bons sigui encara més completa».

Adan ha afegit l’ampliació territorial com l’altra gran fita: «Tot i que la campanya és oberta a tothom, s’ha detectat més participació al centre, per la qual cosa en la fase de captació de comerços es redoblaran esforços perquè hi hagi establiments de totes les zones i barris de la ciutat, i el cap de setmana d’inici de la campanya tindrà actes a Torreforta i la Vall de l’Arrabassada».

Per la seva banda, Lluís Colet, vicepresident de la Cambra de Comerç de Tarragona, que és l’entitat encarregada de gestionar el projecte, ha explicat que el moment de la campanya, el mes maig, és idoni per dinamitzar el comerç en una temporada de l’any que habitualment no és tan forta de vendes i ha fet una crida a la participació perquè la campanya torni a ser un èxit.

