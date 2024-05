L'Ajuntament es gastarà 16.000 euros en fer portaentrepans amb banderoles de Santa Tecla reutilitzades

L'Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació l'adquisició de portaentrepans fets amb banderoles reutilitzades de les festes de Santa Tecla. El preu màxim de licitació és de 16.000 euros IVA inclòs per rebre 1.750 unitats.

Segons l'oferta publicada, els portaentrepans seran elements de «marxandatge per les festes de Santa Tecla». Tot i que la voluntat és que els objectes es facin amb banderoles reutilitzades, el consistori especifica que les empreses que participin en el concurs hauran de fer una «descripció del tipus de material reutilitzat i la relació amb les Festes de Santa Tecla, en cas que s'utilitzin banderoles de les festes de l'any passat». El contracte està obert a qualsevol empresa que s'hi vulgui presentar.

No és la primera vegada que l'Ajuntament de Tarragona obre un concurs públic per comprar portaentrepans. El 2020 va adjudicar a l'empresa Publirem S.L. el subministrament de 6.350 unitats per un import de 17.287 euros IVA inclòs. En aquella ocasió però, els objectes estaven serigrafiats amb imatges representatives de la ciutat i el material no eren banderoles reciclades.

