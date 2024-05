Condemnen a Tarragona els membres d'una xarxa de prostitució a diverses penes de mesos de presó i multes de 2,3 MEUR

L'Audiència de Tarragona ha condemnat els membres d'un grup que obligava a prostituir una vintena de dones a 6 mesos de presó per un delicte d'associació il·lícita i 6 mesos més per un altre de determinació a la prostitució.

També els ha imposat multes que s'eleven a 11.070 euros pels delictes contra els drets dels treballadors i blanqueig de capitals. A més, tres dels acusats hauran de pagar una multa de 2,3 MEUR. Aquest dilluns, Fiscalia i les defenses han acordat rebaixar en dos graus les peticions inicials, que s'enfilaven fins als 175 anys de presó per als màxims responsables.

En l'acord s'ha tingut en compte l'atenuant de dilacions indegudes molt qualificades -fa 14 anys dels fets- i que la majoria de les víctimes no s'han localitzat.

El judici havia d'arrencar aquest dilluns amb les declaracions de 22 víctimes, dues d'elles testimonis protegits. Amb tot, només s'han pogut localitzar quatre d'elles.

Pel que fa als acusats, s'han jutjat disset dels vint investigats, ja que tres es troben en situació de rebel·lia. La sessió ha començat amb més de tres hores de retard perquè una de les acusades s'ha vist afectada per les incidències a la xarxa ferroviària i s'ha allargat fins ben entrada la tarda. Després que tots els acusats ratifiquessin l'acord, el tribunal de la secció segona de l'Audiència de Tarragona ha dictaminat la sentència condemnatòria.

Concretament, el ministeri públic i els advocats defensors han pactat sis mesos de presó i una multa de tres mesos amb una quota diària de 3 euros per als dos màxims responsables de l'organització respecte al delicte d'associació il·lícita.

Pel que fa als 41 delictes de determinació a la prostitució, han establert sis mesos de presó i també un multa de tres mesos pel mateix import, la qual cosa enfila aquesta quantitat a 11.070 euros.

Els líders del grup també estaven acusats d'un delicte contra els drets dels treballadors i d'un de continuat de blanqueig de capitals pels quals se'ls ha condemnat a una multa de tres mesos, també de 3 euros diaris.

Aquesta multa ha substituït la pena d'1 mes i 15 dies de presó prevista. A més, se'ls ha imposat una multa de més de 2.377.112 milions d'euros pel blanqueig de capitals.

Per als altres dos investigats, que tenien més responsabilitat en l'organigrama de l'organització, també s'han acordat les mateixes penes, però sense els 2,3 milions d'euros de multa.

En canvi, per a un altre dels acusats també se li ha imposat els 2,3 milions d'euros.

Pel que fa a la resta de les persones acusades, les parts han pactat substituir 1 mes i 15 dies de presó per una multa de tres mesos, amb una quota de 3 euros diaris, pel delicte d'associació il·lícita.

En el cas del delicte de determinació a la prostitució han fixat una pena de sis mesos de presó i també una multa per la mateixa quantitat i temps. Finalment, pel delicte contra els drets dels treballadors han establert substituir la pena 1 mes i 15 dies de presó per una multa de tres mesos, que com les altres s'eleva a 11.070 euros.

En paral·lel, el tribunal els ha prohibit a tots els processats aproximar-se a 500 metres de les víctimes i a comunicar-s'hi per un període de cinc anys. També hauran d'indemnitzar-les amb 2.500 euros pels danys morals.

Alhora, s'ha decretat el decomís dels guanys obtinguts per l'activitat il·lícita i el tancament dels locals, a excepció d'una propietat dels líders de l'organització, que no ha quedat embargada.

Fets i peticions inicials

Entre el 2008 i el maç de 2010, una vintena de dones van ser explotades sexualment en vuit prostíbuls diferents, situats a Barcelona, Tarragona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú i Sabadell. Segons el ministeri fiscal, les víctimes, vivien en "condicions extremadament dures" als locals que pertanyien al grup.

Per tot plegat, Fiscalia acusava 20 persones de 41 delictes de determinació a la prostitució, d'un d'associació il·lícita, d'un altre contra els drets dels treballadors i d'un delicte continuat de blanqueig de capitals, així com de dos més de falsificació de document oficial. Per als màxims responsables els demanava una pena de 175 anys de presó mentre que per a la resta d'integrants del grup les demandes anaven dels 173 als 6 anys de presó.

