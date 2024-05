Els líquids i els agroalimentaris mantenen la fortalesa del Port de Tarragona

El Port de Tarragona ha experimentat un creixement en diverses àrees clau del seu tràfic marítim durant el primer trimestre del 2024. Els líquids a doll amb un creixement del 1,8% i els agroalimentaris amb un 2,5% continuen essent els punt forts dels tràfics marítims del Port i són similars a les bones dades registrades durant el primer trimestre del 2023.

A més a més, Tarragona, com a port importador, i per la fortalesa del tràfic de productes líquids i agroalimentaris, ha mantingut en aquest primer trimestre de 2024 una activitat que es situa en la tercera posició de la sèrie històrica només superada per l’activitat registrada en els anys 2007 i 2008.

Un dels aspectes més destacats és l'increment dels líquids en un 1,8%, principalment impulsat pel creixement del cru de petroli en un 6,3%. Aquesta mercaderia ha registrat la segona millor dada desprès de les de l’any 2019, empenyen el grup dels líquids a doll fins a les 5.137.816 tones en els primers tres mesos de l’any.

Químics a l’alça

D'altra banda, els productes químics i adobs han experimentat un augment del 80,4%, consolidant-se com una de les mercaderies amb major creixement en aquest primer trimestre. Els productes químics van registrar al gener de 2024 un moviment de 346 mil tones sent el de major activitat al Port de Tarragona, dada que superava la de desembre de 2023 que va arribar a les 299 mil tones com el segon mes amb major activitat i que la segueix la registrada aquest mes de març amb 273 mil tones.

Cereals, millor inici d’any

Pel que fa als cereals el primer trimestre les tones manipulades han arribat a les 1,87 milions de tones i un augment del 4,3%, el millor mes de març i el millor inici d’exercici superant les dades de l’any anterior. Així mateix, malgrat la disminució del 12,4% en els sòlids a lloure, cal destacar el creixement dels agroalimentaris en un 2,5%, així com de la resta de càrrega seca en un 15,8%. Aquests increments posen de manifest la diversificació de les activitats del port i la seva capacitat per adaptar-se a les demandes del mercat.

La mercaderia amb un descens més significatiu ha estat el de carbó i coc de petroli amb 466 mil tones tones menys i un descens del 71,3%.

