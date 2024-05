El Port de Tarragona vol convertir-se en un hub on s'instal·lin aerogeneradors marítims

El Port de Tarragona entra en la cursa per posicionar-se com a hub per a l’assemblatge d’aerogenerador marins. El Port amb el seu president i el seu departament comercial al capdavant han multiplicat els contactes i les visites per poder posicionar-se en una activitat que experimentarà una gran demanada en els propers anys arran dels objectius marcats per la Unió Europea per al 2030.

Per poder ser presents en aquest mercat, el Port de Tarragona preveu executar la 2a fase de la construcció del Moll de Balears i també aprofitar els nous molls adossats que es construiran un cop estigui realitzat el Contradic de Ponent. Aquest tipus d'activitat seria compatible amb la de creuers al moll de Balears, on es construeix una terminal per a aquests trànsits, i amb l'ús social previst al futur moll Contradic de Ponent.

La Unió Europea s’ha fixat l’objectiu d’aconseguir almenys un 42,5 % d'energies renovables per al 2030, la qual cosa requerirà un augment massiu de la capacitat eòlica instal·lada, passant del creixement previst el 2022, de 204 GW, a més de 500 GW el 2030. En aquesta estratègia continental, l’electricitat produïda per aerogeneradors marins serà clau.

Es tracta d’estructures de gran grandària (entre 200 i 300 metres d’alçada per als aerogeneradors i fins a una hectàrea per als flotadors) que requereixen d’instal·lacions especials a la vora del mar per al seu assemblatge, càrrega i transport que no tots els ports poden oferir. El Port de Tarragona està treballant per captar aquest tipus d’activitat amb un alt valor afegit, ja que genera una activitat que va més enllà dels molls del port i implica el teixit industrial de la seva zona d’influència.

Aquesta activitat requereix d’empreses i de mà d’obra especialitzada de sectors com la logística, la enginyeria, la siderometal·lúrgia, etc. per a l'assemblatge de plataforma flotants i aerogeneradors. Els contactes mantinguts fins ara per part dels responsables de l’Autoritat Portuària han estat molt positius. Les més de 15 empreses i joint ventures nacionals i internacionals que han mostrat els seu interès per implantar-se en els molls tarragonins han valorat molt positivament les instal·lacions i els serveis del Port.

El president de l'APT, Saül Garreta, ha desplegat en els últims mesos una intensa agenda de contactes i visites per conèixer de prop experiències similars. Recentment, es va desplaçar a Port la Nouvelle, al sud de França, juntament amb una delegació de la Generalitat de Catalunya per conèixer un projecte pilot amb 3 aerogeneradors flotants situats davant de la costa de Gruissan i Port-La-Nouvelle, a 18 km de la costa, per produir 110 milions de kWh/any.

Ubicacions possibles

El Port de Tarragona treballa per posicionar-se com a port base fent valer els punts forts que ja posseeix de sortida davant possibles ports competidors a la Mediterrània occidental: espai disponible, calats suficients, clima sec (més de 340 dies sense pluja), gran experiència en Project Cargo (Càrrega de Projecte), i knowhow tecnològic i mà d'obra disponible al hinterland més immediat.

El Port de Tarragona preveu oferir dues possibles ubicacions per acollir aquesta activitat. A curt termini, amb l'execució de la 2a fase de les obres del Moll de Balears. Una inversió que permetria disposar de 19 Hectàrees noves per a aquest tipus d'activitat en un termini relativament curt, atès que el projecte executiu i la seva tramitació administrativa i ambiental ja estan realitzats. Convé recordar que la fase 1 del Moll de Balears es va executar en el període 2020-21 amb una inversió de 30 milions d’euros per acollir i millorar l’operativa dels creuers.

La possible ubicació de muntatge d’aerogeneradors seria perfectament compatible amb l’activitat creuerística. A mitjà termini, també podrien acollir l’assemblatge de plataformes flotants i d’aerogeneradors els molls adossats del futur Contradic de Ponent, una obra de 97 Milions d'euros que el Port de Tarragona espera poder finançar en part amb fons CEF (Connecting Europe Facilities) i començar l’any vinent.

