S'enfronta a nou anys de presó per agredir sexualment una menor a Reus l'any 2020

L'Audiència de Tarragona ha jutjat aquest dijous un home acusat d'agredir sexualment una menor de setze anys a Reus l'any 2020. L'acusat ha declarat que mantenia una relació sentimental amb la víctima i ha negat que l'obligués a marxar amb ell a Girona. En els moments dels fets, la noia tenia quinze anys, deu menys que l'investigat.

Fiscalia li demana nou anys de presó per un delicte d'agressió sexual continuat a menor de 16 anys amb penetració vaginal i una responsabilitat civil de 10.000 euros. L'acusació particular fa les mateixes peticions que el ministeri públic, però eleva la indemnització a 20.000 euros. La defensa del processat ha demanat una sentència absolutòria, al·legant que no s'han acreditat els fets.

En la seva declaració, l'acusat ha explicat que va conèixer la menor quan va arribar a Catalunya, procedent d'Hondures, i que havien mantingut una relació d'amistat prèvia a través de missatges de mòbil. L'home ha afirmat que van iniciar una relació sentimental, que era consentida. També ha assegurat que van decidir marxar cap a Girona, on ell vivia, i ha negat que l'obligués a fer-ho. Així mateix, ha manifestat que la jove hagués pogut demanar auxili durant el trajecte en tren i que no ho va fer perquè volia estar amb ell.

A més, ha declarat que els Mossos no el van detenir fins que la família va interposar la denúncia per agressió sexual, tres dies més tard que els agents localitzessin la menor i la retornessin als pares. L'acusat també ha apuntat que el pare de la víctima abusava sexualment d'ella. La mare de la menor ha negat aquestes afirmacions i ha asseverat que la relació entre pare i filla són «correctes». En la seva declaració, la dona ha assenyalat que la seva filla no tenia amigues quan va començar a viure amb ella.

La testimoni ha dit que tampoc sabia que tenia una relació amb l'acusat fins que no van presentar la denúncia. «Em vaig posar a buscar-la, sabia que ell vivia a Girona, però no sabia a on. No sabia res, ni que ell havia estat a la casa amagat durant un temps», ha declarat. «No conec que hagi tingut cap relació sexual o de parella, era petita quan va arribar a Espanya», ha afegit.

Segons l'escrit del ministeri públic, l'acusat va personar-se a casa de la víctima el 19 de juny de 2020, quan l'home tenia 26 anys i la menor 15, amb la intenció de mantenir-hi relacions sexuals. El fiscal indica que la menor es va negar a tenir-les, però que va acabar «cedint». A més, explica que l'investigat va tornar al domicili el dia 5 d'agost del mateix any, i que llavors, s'hi va estar dos dies més amagat.

«La menor va accedir que es quedés al domicili perquè tenia por que li fes mal a la seva família», recull l'escrit. «Durant aquelles nits i dies, l'acusat aprofitant que la mare treballava d'interna en un altre domicili i que el pare estava absent per feina o bé adormit, ell va satisfer el seu ànim lasciu mantenint relacions sexuals completes», afegeix l'acusació.

9 anys de presó

Fiscalia demana nou anys de presó a l'acusat per un delicte d'agressió sexual continuat a menor de 16 anys amb penetració vaginal -inicialment, sol·licitava onze anys per un delicte continuat d'abús sexual. També sol·licita la prohibició d'aproximar-se a la víctima durant un període de dotze anys i deu anys de llibertat vigilada. Pel que fa a la responsabilitat civil, reclama 10.000 euros per a la menor.

L'advocada de la víctima fa la mateixa petició que el ministeri públic, tot i que dobla la responsabilitat civil i la xifra en 20.000 euros. Per la seva banda, la lletrada de l'investigat ha demanat l'absolució i ha argumentat que no han quedat acreditades les agressions sexuals. La defensa també ha afirmat que no hi ha cap prova i ha dit que la declaració de la víctima té contradiccions.

La víctima, que era menor en el moment dels fets, ha declarat a porta tancada. El judici ha quedat vist per sentència.

