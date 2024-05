Desarticulada a Tarragona una banda que robava en domicilis i establiments comercials

La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació Carbig, ha detingut a la província de Tarragona als 15 integrants d’un grup organitzat especialitzat en robatoris amb força a l’interior d’habitatges, establiments comercials del sector serveis i casinos.

Aquesta operació coordinada per la Unitat Tècnica de Policia Judicial i desenvolupada per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Lugo en col·laboració amb l’O.C.L.D.I. de la Gendarmeria Francesa a Tolosa (França) s’ha saldat amb l’esclariment de més de 50 robatoris comesos a tot el territori nacional i d’una dotzena en casinos del sud de França.

La banda robava a domicilis, establiments comercials i casinos.Guàrdia Civil

L’operació es va iniciar a començaments de l’any passat, després de tenir coneixement de cinc robatoris comesos en diferents localitats de la província de Lugo.

Arran d’aquests il·lícits s’inicia una investigació per donar amb el parador dels presumptes autors, recopilant informació i dades durant diversos mesos que poguessin ajudar a l’esclariment, aconseguint ubicar a la província de Tarragona els principals components d’aquest grup criminal, tots ells originaris de països de l’est.

Aquesta banda suposadament ha comès nombrosos fets delictius a diverses províncies espanyoles al llarg de l’any passat (Tudela, Fraga, Alcazar de San Juan, Carlet, Orihuela, Aracena, Feria, Olivenza, Illescas, León, Corrales de Buelna, Binefar, Almazán, Monforte de Lemos) i robatoris en habitatges de la província de Barcelona, concretament a les localitats de Bonesvalls, Bages, Collbató i Sant Salvador de Guardiola, entre altres, així com una dotzena de robatoris amb força en casinos situats al sud de França.

Actuaven com un comando itinerant, realitzant viatges de tres o quatre dies de durada, canviant de localitat contínuament a la recerca de nous objectius, i sense gairebé descansar fins tornar a Tarragona o a Madrid , localitats on havien instal·lat el seu quarter general i des d’on havien establert les seves zones de descans i planificació de nous cops.

Es tracta d’un grup molt violent, equipat amb eines contundents que li permetien forçar portes, finestres i practicar butrons en pocs segons. Actuaven sempre de matinada, i durant el dia efectuaven un reconeixement de la zona comprovant les possibles vies d’accés i escapada. Al seu torn, els investigadors consideren que feien ús de les noves tecnologies seleccionant objectius d’interès, buscant majoritàriament un determinat tipus d’establiments on suposaven que podien trobar elevades quantitats de diners en efectiu.

Un dels seus objectius preferits eren les cases d’apostes i salons de jocs, arribant a sostreure en un sol robatori més de 30.000 euros, van actuar en establiments d’aquest tipus a les localitats de Tomiño (Pontevedra), a Valverde de la Virgen (Lleó) o al Campo de Criptana (Ciudad Real), optant així mateix per establiments de productes carnis, farmàcies o locals d’hostaleria.

Durant la fase final de la investigació se centraven en robatoris en interior de cases i xalets habitats, majoritàriament ubicats en la comunitat autònoma catalana, aprofitant que els habitants dormien, accedien als habitatges per sostreure eines destinades al manteniment del jardí, maquinària i objectes susceptibles de donar-los una ràpida sortida al mercat negre.

La major part del material sostret era distribuït l’endemà entre els integrants de l’organització, els quals s’encarregaven d’ocultar-lo en «guarderies» situades en Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) per posteriorment vendre'l a tercers (propietaris de petites empreses de jardineria, formigó imprès, manteniment).

Actuaven ocultat el rostre amb caputxa, gorra i passamuntanyes, al mateix temps que portaven guants i prenien totes les mesures de seguretat possibles.

Un dels mètodes utilitzats consistia a sostreure un vehicle en cometre el primer robatori, i durant tota la nit fer ús del mateix per cometre nous delictes, evitant així que es pogués detectar el cotxe que utilitzaven per als seus trasllats. Es tractava d’un grup ben organitzat, on cada integrant té un rol específic, mentre un realitzava funcions de vigilància als voltants, un altre aconseguia sostreure un vehicle, al mateix temps que els altres s’encarregaven de forçar els elements d’accés, arribant a realitzar butrons en alguns casos, i inutilitzar els sistemes d’alarma per aconseguir els seus objectius.

També s’ha detectat l’ús de tàctiques militars per evitar ser descoberts, alguna d’elles consistia a traslladar-se lentament per terra reptant i així evitar ser detectats pels sistemes d’alarma.

Els desplaçaments al lloc es realitzaven sempre a última hora de la tarda, tornant a primera hora del matí, evitant així ser identificats en possibles controls policials que poguessin activar-se durant la matinada, al mateix temps que passarien més desapercebuts en tractar-se d’hores en les quals qualsevol persona va a la feina o finalitza la seva jornada laboral, moment en què hi ha gran afluència de vehicles a les carreteres.

La major part de l’activitat operativa s’ha dut a terme a les províncies de Tarragona, Barcelona, Madrid, Alacant i Lugo, sent a les localitats de la Pobla de Mafumet, Puigdelfí i Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) on es procedeix a la detenció dels membres d’aquest grup, com a autors dels delictes de pertinença a grup criminal, imputació de més de mig centenar de robatoris amb força en domicilis i establiments del sector serveis, delictes de furt d’ús de vehicle a motor i delictes de receptació.

La quantitat de diners en efectiu i material sostret, així com els danys causats en habitatges i establiments podria assolir els 400.000 euros, tot això sense comptar amb els fets que han comès en territori francès els quals serà imputat per les autoritats d’aquest país.

En els escorcolls s’han localitzat gran quantitat de material que s’havia sostret a la zona de Catalunya, fent-se entrega dels esmentats efectes als seus legítims propietaris.

La investigació va estar dirigida pel Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 de Sarria (Lugo) i per les autoritats franceses a través del Tribunal de Justícia de Bordeus, tot això coordinat per EUROJUST i amb el suport d’EUROPOL, al mateix temps que s’ha intercanviat informació amb els Mossos d’Esquadra en relació amb els fets comesos a Catalunya.

La investigació continua oberta, no descartant més detencions en dates pròximes.

Et pot interessar: