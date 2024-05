Cambrils tornarà a l’època romana amb el Festival Tarraco Viva

Per setzè any consecutiu, Cambrils tornarà a ser seu del festival Tarraco Viva, que s’ha consolidat com un dels més rellevants d’Europa. Així doncs, una vegada més, l’Ajuntament de Cambrils, a través del Museu d’Història de Cambrils, se suma a la iniciativa amb l’epicentre al voltant de la Vil·la romana de La Llosa i les seves aportacions al coneixement del món romà al municipi.

El programa de Cambrils inclou una conferència sobre els significats del culte a Dionís, una recreació al jaciment de la Llosa de la cavalleria romana als camps de batalla de l'antiguitat, i quatre dies de portes obertes al Museu Molí de les Tres Eres i la Torre del Port. Aquestes jornades de recreació històrica, que enguany arriben a la XXVI edició, tenen enguany un programa on el mar Mediterrani pren protagonisme.

Un mar que ha estat clau en la història de la humanitat i que ha contribuït des de sempre al desenvolupament i la prosperitat de les nostres terres. El port de Tàrraco va tenir un paper crucial en la connexió entre el Mediterrani occidental i l’oriental, ja que facilitava el transport de mercaderies i persones entre les diferents regions de l’Imperi romà.

