Organitzen una recollida de residus al barri de Sant Salvador de Tarragona

Al Camp Residu Zero ha organitzat per aquest diumenge 12 de maig una recollida de residus al barri de Sant Salvador de Tarragona. Segons l'entitat aquest és un barri amb una zona boscosa on normalment s'hi troben molts residus, tant petits com voluminosos.

El punt de trobada serà a la cruïlla a de l'avinguda dels Pins amb l'avinguda Pallaresos a les 10 del matí. Es recomana portar roba còmoda, aigua, i crema solar. En acabar la recollida, s'oferirà fruita.

L’objectiu, a més de netejar i protegir la biodiversitat de la zona, és posar de relleu la quantitat de residus que arriben al medi natural. Sovint, aquesta problemàtica ve donada per l’elevat ritme de consum del sistema capitalista, així com l’envàs excessiu de productes i la manca de cura amb la gestió, tractament i reciclatge dels residus.

A banda de l'acció directa i millora de l'entorn i la seva biodiversitat, Al Camp Residu Zero vol conscienciar sobre la quantitat de residus que fem servir al nostre dia a dia, molts dels quals acaben a la natura, ja sigui de manera intencionada o no.

És per això que aposten per un estil de vida residu zero, en la qual reduïm al màxim els envasos d'un sol ús, evitem el consumisme innecessari i fomentem la reparació i l'intercanvi, entre altres.

Et pot interessar: