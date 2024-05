La Milla Urbana Solidària de Cambrils recaptarà fons pel càncer infantil

La quarta edició de la Milla Urbana Solidària de Cambrils se celebrarà el proper dissabte 25 de maig al barri del Molí de la Torre amb l’objectiu de recaptar fons per la investigació del càncer infantil. Aquesta cursa de 1.609 metres està organitzada pel Departament d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils amb la col·laboració de l’entitat esportiva local sens ànim de lucre Club Monte Penarubia Costa Daurada.

La Milla sortirà del carrer Artur Martorell i donarà dos tombs a un circuit pels carrers del barri del Molí de la Torre. La prova tindrà tres sortides segons la modalitat: a les 19 hores sortiran les curses infantils, a les 19:30 la d’adults masculina i a les 19:50 la d’adults femenina.

Les inscripcions es poden fer al següent ENLLAÇ i també hi ha la possibilitat d’adquirir un dorsal 0 pels que no hi puguin anar. El preu de les inscripcions és de 8 euros (amb una samarreta de regal) i, gràcies a les aportacions dels patrocinadors, aquest import es podrà destinar íntegrament a la campanya solidària de Cambrils pels Valents en benefici del Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, que és un centre de referència per a l'atenció i investigació del càncer del desenvolupament.

La regidora d’Esports i Turisme, Camí Mendoza, ha explicat que l’Ajuntament segueix treballant en la potenciació dels esdeveniments esportius que afavoreixin el binomi esport i turisme i ha destacat que en aquest cas hi ha un valor afegit perquè es promociona l’esport solidari.

