Lliga’t a la Vida Trail es consolida amb la tercera edició que tindrà lloc a l’octubre

El cap de setmana del 26 i 27 d’octubre, la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, juntament amb l’equip de KMxTu, organitzen la tercera edició de Lliga’t a la Vida – Trail, una cursa per equips al Camp de Tarragona. Les inscripcions per l’edició de 2024 es van obrir aquest passat mes de febrer i actualment ja hi ha un total de 26 equips inscrits.

L’esdeveniment té una finalitat solidària on totes les donacions de forma íntegra es destinen a La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre col·laborant d’aquesta forma en tots els programes actius d’ajuda a pacients que desplega l’entitat a Tarragona i Terres de l’Ebre durant tot l’any.

Lliga't a la Vida - Trail és una cursa a peu, de llarga distància, a realitzar en format d'equips i per relleus amb un recorregut de 100 km que es poden realitzar corrent, 70 km corrent o caminant i un últim recorregut de 50 km que es farà caminant. El límit per assolir els 100 km o el 70 km son 18 hores, el límit de temps per recorrer la distància de 50 km són 12 hores, moment en que es tancarà la línia de meta.

Per poder participar, cal que cada equip, que ha d’estar format per màxim 7 participants, aconsegueixi recaptar un mínim de 700€, en forma de donatiu, que s'haurà d'efectuar amb data límit del dia 10 d'octubre de 2024. D’aquesta manera, a través del web www.lligatalavida.cat, cada equip que vagi fent la inscripció tindrà un espai propi on es podrà anar veient el que porta recaptat. Tothom qui vulgui podrà fer el seu donatiu a l’equip que desitgi.

Durant tot el recorregut és condició indispensable que hi hagi sempre, com a mínim, 3 membres de l’equip en cursa. Es podran fer relleus en els diferents punts d’avituallament i de control de pas que estaran situats en les poblacions de final de cada tram, on hi hauran zones de pàrquing específiques per poder arribar en vehicle. La resta de membres de l’equip fan de suport.

La cursa de 100 km té com a punt de sortida el Port de Tarragona i transcorrerà per diferents termes municipals del Tarragonès, Baix Penedès i l’Alt Camp (La Móra, La Pobla de Montornès, Bonastre, Albinyana, Masllorenç, Bràfim, Salomó, La Riera de Gaià, Els Pallaresos i Tarragona). Serà un recorregut poc tècnic i amb poc desnivell per tal de facilitar que la gran majoria de participants puguin gaudir-lo i assolir l’objectiu.

El recorregut de 70 km tindrà com a punt de sortida el Port de Tarragona i transcorrerà per La Móra, La Pobla de Montornès, Salomó, La Riera, Els Pallaresos i Tarragona.

Mentre que la cursa de 50 km tindrà com a punt de sortida el Port de Tarragona i transcorrerà per La Móra, La Riera de Gaià, Els Pallaresos i finalment Tarragona.

A la segona edició de Lliga’t a la Vida Trail, que es va realitzar l’any passat, van participar 69 equips amb un total de 480 persones inscrites, dades que demostren la bona acollida que va tenir la iniciativa, motiu per consolidar el repte com un esdeveniment amb continuïtat dins el calendari anual.

