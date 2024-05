Mònica Sales (Junts): «Catalunya no es pot permetre més temps de submissió i de falta de rumb»

La cap de llista de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Mònica Sales, ha fet aquest divendres a les escales de la catedral de Tarragona, acompanyada de la resta de candidats, l’última atenció a mitjans de la campanya electoral per fer balanç i demanar una mobilització massiva a les urnes aquest diumenge.

«Ens hi juguem molt i no val a badar. Després de res serviran les lamentacions. El 12-M cal votar al president Puigdemont. Fins i tot molta gent que no ens havia votat mai ens diuen que aquest cop votaran per Puigdemont perquè se n’han adonat de la transcendència del moment, del seu lideratge i de la profunditat del seu projecte. Hem de fer que aquest efecte de taca d’oli encara es faci molt més gran», ha dit.

«Hem xafat els nostres pobles i hem fet moltíssims quilòmetres de comarca a comarca de la demarcació, de les Terres de l’Ebre, al Camp de Tarragona i fins al Baix Penedès. Però el que ha fet més especial aquesta campanya, per la seva excepcionalitat, és que també hem fet moltíssims quilòmetres més perquè que els grans actes de campanya els hem fet a la Catalunya Nord per ser al costat del president Puigdemont. Han estat actes emotius, vibrants i en els quals el president ens ha encomanat la seva força, el seu lideratge i la seva determinació. Però també ha estat la gent de les nostres comarques la que ha injectat energia i fortalesa al president», ha explicat.

Sales ha advertit que «Catalunya no es pot permetre més temps d’inacció, de submissió i de falta de rumb i de projecte. Amb un president com Illa s’agreujaria la decadència del país perquè estaria sempre pendent de les ordres que li dictin des de Madrid. Amb un president com Illa els trens anirien igual de malament, perquè són els seus els que governen a l’Estat. Els trens els gestionen ells i ha quedat demostrat que són uns incompetents. I qui diu els trens diu tantes i tantes coses que depenen de l’Estat. Quan es tracta de Catalunya i quan es tracta de les nostres comarques ja sabem com les gasten tant el PP com el PSOE».

Per tot això la candidata ha dit que «la gent ha de ser molt conscient del que vol dir restituir el president Puigdemont. Amb ell Catalunya obrirà una nova etapa de bon govern, d’il·lusió i d’esperança. La seva victòria significarà un punt d’inflexió, farem emergir la millor versió del país, aquella en la qual ens reconeixem i ens agradem. I reprendrem el camí de la independència». I ha insistit que «aquest 12M cal mobilitzar-se, no es pot deixar escapar ni un sol vot. Així que aquestes poques hores que queden de campanya cal no deixar d’explicar-ho a tothom».

Et pot interessar: