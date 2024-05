Confrontació entre els candidats al 12-M pels mals resultats educatius i la gestió del transport públic

Els mals resultats educatius i els problemes en el transport públic, especialment a Rodalies, han generat força enfrontament durant el debat electoral celebrat ahir per Diari Més i Tac 12, i que va comptar amb la participació dels candidats de les set forces amb representació al Parlament de Catalunya que es presenten a les eleccions d’aquest 12 de maig. Raquel Sans (ERC), Rosa Maria Ibarra (PSC), Mònica Sales (Junts+), Sergio Macián (Vox), Sergi Saladié (CUP), Matías Alonso (Ciutadans) i Yolanda López (Comuns Sumar) van tractar diferents eixos crucials per al territori com l’accés a habitatge, la percepció de seguretat o la futura Àrea Metropolitana de Tarragona.

Els serveis públics, i de forma més concreta, l’educació i la sanitat, van centrar el primer bloc del debat moderat per Roser Marquès i Carlos Domènech. Tots els partits coincidien en la necessitat de millorar el sistema públic de salut, sobretot l’atenció primària, i d’augmentar la inversió. Els comuns consideren que hauria d’arribar fins al 7%. «En aquests tres anys hem posat més recursos que mai», defensava Sans (ERC) davant els retrets de la resta de caps de llista, els quals criticaven la «mala gestió» del Govern.

Saladié (CUP) demanava «treure diners de l’atenció sanitària privada i tenir més caps i hores d’atenció», mentre que Macián (Vox) reclamava un pla estructural per acabar amb les llistes d’espera, Sales (Junts+) exigia «condicions laborals dignes» per als professionals. Per la seva banda, la candidata socialista carregava contra ERC tant perquè «hi ha moltes infraestructures pendents», com per la gestió que s’ha fet durant aquesta legislatura en matèria de sanitat, però també d’educació. Igualment, va assenyalar Junts: «El seu partit també té responsabilitats».

Retrets pels resultats PISA

Els comuns van retreure a Esquerra i Junts+ els mals resultats de l’informe PISA. Així com Alonso (Cs), qui assenyalava que «estem a la cua en educació» i demanava una aposta pel «model d’escola privada i concertada». La CUP s’hi va oposar fermament. Així, Saladié criticava «el tancament d’11 línies públiques i cap a la concertada». Sans (ERC) va respondre que, «en els últims sis anys, els grups a la concertada han baixat un 34% i han pujat un 16% a la pública».

A més, reclamava un finançament singular per tenir més autonomia i dedicar més diners a Educació. «En comptes de tancar línies, s’han de reduir les ràtios», deia López (Comuns), una idea compartida per Ibarra (PSC), qui demanava potenciar les Formacions Professionals (FP). També ho feien Alonso (Cs) i Sales (Junts), qui vol «dignificar la tasca docent» i «vetllar pel català». Respecte a això, Vox denunciava que «l’espanyol s’ha relegat a una llengua marginal».

Seguretat

Fan falta més Mossos d’Esquadra a la demarcació? Ibarra (PSC) creu que sí i proposa la creació de 600 noves places. A banda, criticava el «servilisme d’ERC a les polítiques de la CUP» pel que fa al plantejament de les mesures de seguretat. La CUP no creu que faltin més efectius. En canvi, Comuns, Ciutadans i Vox, sí, però amb un millor desplegament. La formació ultradretana atribuïa la inseguretat i l’augment dels delictes a la «immigració il·legal» i reclamava l’«expulsió immediata dels estrangers que cometin delictes greus».

Saladié (CUP) va contradir les declaracions de Macián: «No és un problema d’immigració, sinó estructural, quasi el 50% de la població no pot arribar a final de mes». Sans (ERC) també va replicar Vox assenyalant que un 90% dels delinqüents són homes: «Els expulsem a tots del país?». Més enllà d’això, la candidata republicana recordava que «ERC ha posat 199 mossos nous al Camp de Tarragona en tres anys». Per la seva banda, Sales (Junts+) deia que no és tan important augmentar efectius, sinó «les polítiques que s’apliquen i les eines que es donen als ajuntaments per atacar aquest problema».

Habitatge

El Govern ha regulat els pisos turístics i el preu del lloguer aquests últims mesos. Sales (Junts+) i Ibarra (PSC) van mostrar la seva disconformitat per la manera com ho han fet: «ERC ha tirat pel dret». Els socialistes acusen els republicans de no haver escoltat «ni al territori ni als ajuntaments». Sans es justificava assenyalant que «ni Junts ni PSC aposten per l’habitatge». «S’ha demostrat que el lliure mercat no funciona», afegia.

CUP i comuns veien necessari regular els pisos turístics, ja que «encareixen el preu del lloguer», així com recuperar pisos buits dels fons voltor. Ibarra (PSC) proposava construir 150.000 habitatges socials en set anys, mentre que Sales (Junts+) i Sans (ERC) plantegen incentius fiscals per als joves. Ciutadans i Vox demanaven endurir les lleis per poder «desallotjar els ocupes en 24 hores».

Traspàs de Rodalies

Els caps de llista s’assenyalaven els uns als altres a l’hora de buscar el responsable del mal funcionament de Rodalies. Sans (ERC) culpava el Govern espanyol, que gestiona el servei. A més, adverteix que «quan entri en funcionament el tercer fil, el trànsit de mercaderies es multiplicarà per vuit». Ibarra (PSC) reivindicava l’aposta que va fer l’Estat per l’alta velocitat, tot i les crítiques dels republicans.

López (Comuns) va atacar Esquerra recordant que la Generalitat ja té potestat per «ampliar horaris i augmentar els vagons dels combois». Tant ella com Sales (Junts+) i Saladié (CUP) reclamaven el «traspàs integral del servei de Rodalies», mentre que Macián (Vox) demanava que «no es criminalitzi el transport privat per carretera».

Amb qui prens una copa?

Per deixar enrere les tensions viscudes durant el debat, els candidats van haver de respondre una pregunta més personal: «Amb qui aniries a prendre una copa de vi?». Saladié (CUP) va escollir Alonso (Cs). Curiosament, el cap de llista de Ciutadans també va posar el nom del de la formació anticapitalista. Aquesta coincidència va provocar riures dels assistents.

Es va donar la mateixa situació entre Sans (ERC) i Sales (Junts+). Macián (Vox) també es va decantar per Alonso, mentre que López (Comuns) va escollir les representants d’ERC i PSC. «El tripartit progressista!», s’escoltava entre el murmuri del públic. Ibarra (PSC) va optar per Sales i Sans. Queden dos dies per a la celebració de les eleccions catalanes. Després dels comicis arribarà l’hora de veritat, el moment en què cada partit haurà d’escollir qui vol tenir com a soci al nou Govern.

Suport a l’Àrea Metropolitana, però amb algunes condicions

Totes les formacions que van participar ahir en el debat van mostrar-se a favor de la futura Àrea Metropolitana de Tarragona. «Ha de donar resposta al repte de mobilitat, amb el Tramcamp», assenyalava la candidata d’ERC, Raquel Sans, qui afirmava que «cal començar per algun lloc com es va fer amb el traspàs dels Mossos». Rosa Maria Ibarra, cap de llista del PSC, defensava «tirar endavant projectes per millorar la vida dels tarragonins en habitatge, transport, energia...» i remarcava la importància del tramvia i de «fixar-nos en les comarques rurals de l’interior i de les Terres de l’Ebre».



En aquesta línia, Yolanda López (Comuns Sumar) l’Àrea Metropolitana és «una gran oportunitat», però que «no s’ha d’oblidar el Baix Penedès». La vendrellenca afirmava que «estem a favor de la gestió pública compartida i la optimització dels recursos per millorar els serveis públics». Pel que fa al tramvia, va retreure al PSC que l’alcalde socialista de Salou, Pere Granados, posés «pals a les rodes» del projecte per les catenàries. Matías Alonso (Cs) també veia positiu que dues ciutats com Tarragona i Reus «comencin a col·laborar».



«Ha de generar consens territorial i que no deixi cap municipi enrere», afirmava al candidata de Junts+, Mònica Sales, qui afirmava que la seva formació «va posar la primera part del finançament del Tramcamp». Això sí, espera que «no sigui cap capa burocràtica més». En aquest sentit, Sergio Macián (Vox) també desitjava que «no hi hagi un nou ens administratiu, s’han de reduir, no ampliar-los». En la seva intervenció, Sergi Saladié (CUP) assegurava que «més que parlar de la forma d’organització territorial de l’Àrea Metropolitana, cal saber per què l’hem de crear». El cap de llista defensava que cal una «planificació del territori que ara no tenim» perquè serveixi com a base.

