Junts aposta per crear l’Agència Integrada Social i de Salut

La cap de llista de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Mònica Sales, ha explicat aquest dijous les propostes en matèria de benestar social, remarcant que són una prioritat. «L’èxit col·lectiu del nostre estat de benestar és que siguem capaços de no deixar ningú enrere. Per això, cal una política activa per atendre aquelles persones més vulnerables i amb més dificultats, i promoure programes per empoderar-los», ha dit Sales.

La candidata ha anunciat algunes de les principals propostes en matèria de polítiques socials com la creació de l’Agència Integrada Social i de Salut, revisar i actualitzar la cartera de serveis socials, reforçar l’atenció primària de serveis socials, agilitar els tràmits de la dependència i el reconeixement de discapacitat, presentar l’avantprojecte per reprendre la tramitació de la Llei del tercer sector i de la Llei de concertació social i presentar també l’avantprojecte de Llei de la gent gran.

Pel que fa a la gent gran ha manifestat que «cal potenciar cada cop més, que sempre que sigui possible, puguin viure a casa seva, és a dir, necessitarem menys residències i més atenció a domicili. Cal, doncs, anar ajustant el model a aquesta necessitat».

També s’ha referit al fet que quan la consellera Violant Cervera estava al capdavant de Drets Socials va projectar un gran alberg juvenil a la Ciutat del Repòs, per recuperar aquest espai tan emblemàtic de la ciutat. «Amb 556 places hagués estat un referent del lleure educatiu i un dels més grans de la xarxa Xanascat. Però fa pocs dies hem conegut que el govern d’Aragonès ha modificat al projecte i l’ha reduït considerablement».

