ERC aposta per la prosperitat al Camp de Tarragona amb un turisme sostenible

L’últim dia de campanya ha servit a la candidata d'ERC per Tarragona, Raquel Sans, per a fer balanç dels darrers quinze dies que la formació ha estat trepitjant tot el territori per a explicar el seu programa per a les eleccions d’aquest proper diumenge.

Sans ha agraït tota la feina feta, «ha sigut brutal la implicació de tota la militància. S’ha muntat paradetes informatives, s’ha repartit díptics a primeres hores les matí, s’han enganxat cartells arreu de totes les comarques. Ha estat un gran treball amb equip. Perquè és el nostre segell, la feina conjunta i honesta per aconseguir la llibertat del nostre país mentre ens ocupem també del dia a dia de la gent».

Al llarg de la campanya s’han realitzat una trentena d’actes, més de 50 trobades amb entitats i col·lectius diversos, s’ha assistit a 4 debats i s’han realitzat més de vint entrevistes. Tot plegat per aprofitar tots els altaveus possibles per explicar el projecte d’Esquerra Republicana a tots els racons del Camp de Tarragona, a les grans ciutats però també als pobles més petits.

Raquel Sans ha acabat la seva declaració fent una crida a la mobilització dient que «el proper 12 de maig el que triem és quin model de país volem. Esquerra aposta per la prosperitat al Camp de Tarragona apostant per un turisme sostenible i per la continuïtat de llocs de treball de qualitat vinculats a la indústria».

