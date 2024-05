ERC vol governar per a continuar apostant per «l’economia regenerativa»

Esquerra Republicana busca mantenir el govern de la Generalitat per a continuar apostant per «l’economia regenerativa i la transició verda». «És important seguir invertint per altres polítiques d’acompanyament d’aquest canvi, com són la descarbonització de la indústria o la transició energètica, amb apostes com l’impuls de les energies renovables o altres nous vectors energètics, com per exemple, l’hidrogen verd», va explicar Raquel Sans, cap de llista per Tarragona dels republicans.

Precisament, Sans va visitar ahir la seu de la Vall de l’Hidrogen Verd. «Cal posar tots els esforços per tal que les empreses del sector compleixin el repte marcat per la Unió Europea l’any 2050. Per a fer-ho calen inversions a temps vista i per aquest motiu des del govern de la Generalitat, juntament amb la resta d’administracions, es busquen les sinergies perquè això pugui ser una realitat», va exposar Sans.

Mitjana salarial superior

D’altra banda, la cap de llista va posar en valor que «la mitjana salarial dels treballadors al Camp de Tarragona d’aquesta indústria és un 11% superior a la resta de sectors productius i aquest és un actiu que hem de preservar», va afirmar Sans. La candidata també va destacar l’oportunitat d’innovació al territori.

