Els Mossos desplegaran la Unitat Regional de Medi Ambient al Port de Tarragona al juny

Els Mossos d'Esquadra desplegaran la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) a les dependències de la Policia Portuària del Port de Tarragona el pròxim mes de juny.

L'acord entre el Departament d'Interior i l'Autoritat Portuària reforçarà la col·laboració entre els dos cossos policials en l'àmbit de la prevenció i la vigilància dels delictes ambientals, així com permetrà millorar la coordinació dels plans d'emergència de Protecció Civil.

Interior desplaçarà un caporal i set agents de la URMA a la nova seu. A més, s'incorporarà l'inspector Víctor Badet com a responsable de la coordinació dels plans d'emergència. En una segona fase, s'estudiarà si s'ubiquen més serveis regionals a les instal·lacions portuàries.

El Govern i el Port de Tarragona uneixen esforços per millorar la qualitat ambiental a les instal·lacions portuàries i als espais urbans pròxims. Per una banda, amb el desplegament de la URMA a les dependències de la Policia Portuària i, per l'altra, amb la instal·lació de l'estació de control de la qualitat de l'aire al barri del Serrallo.

Aquest canvi es va acordar amb el Departament d'Acció Climàtica i servirà per a un «major control» de la instal·lació i per obtenir uns mesuraments «més acurats».

8 agents dels Mossos al Port

El Decret d'Estructura vigent de la Direcció General de la Policia determina la creació de les Unitats Regionals de Medi Ambient (URMA). Es tracta d'un servei que depèn de la Regió Policial i que abans estava integrat com un grup específic dins de les Àrees Regionals de Recursos Operatius.

Així, la seva constitució i trasllat cap a les instal·lacions portuàries comportarà una «millora» en la definició de la unitat i les seves tasques, una «major» especialització i una focalització en les investigacions d'aquest àmbit, tant pel que fa als delictes com a les infraccions de caràcter mediambiental.

Les funcions de la URMA són: exercir l'activitat preventiva i inspectora; realitzar la investigació d'il·lícits administratius; dur a terme la interlocució amb la Regió Policial; seguir les directrius establertes per la Divisió de Medi Ambient; investigar els delictes de menor complexitat que es determini (els de major complexitat es fan des de la Divisió); fer anàlisi i avaluació; i qualsevol altra funció anàloga.

Coordinador dels plans de Protecció Civil

A banda, els Mossos també incorporaran l'inspector Víctor Badet, que farà tasques de coordinador de tot allò relacionat amb els plans d'emergència de Protecció Civil. En concret, Badet serà el responsable del seguiment i de la coordinació del Pla d'emergències del sector químic de Tarragona (Pla SEQTA), del Pla d'emergència de les centrals nuclears de Tarragona (PENTA), del Pla d'emergències per incendis forestals (INFOCAT), del Pla d'emergències de l'aeroport de Reus (AEROCAT).

També dels Plans d'emergències dels Ports del litoral de Tarragona, del Pla Especial d'Emergències per Contaminació Accidental d'Aigües Marines a Catalunya (CAMCAT), del Pla d'emergències PROCICAT, principalment transport ferroviari (FERROCAT), del Pla especial d'emergències en el transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT), dels Protocols d'emergència de les comissaries de la RPCT i del Pla especial RADCAT.

