Mònica Sales avisa que «Illa mai treballarà pensant en el sud de Catalunya»

Mònica Sales va fer una crida a votar Carles Puigdemont perquè Salvador Illa no sigui president. «Illa és la veu de l’amo, la veu del PSOE, la veu que mai treballarà pensant primer en Catalunya, ni pensant en el sud de Catalunya», va advertir aquest dimecres la cap de llista de Junts+ per Tarragona, en el míting a l’Espai Jean Carrère d’Argelers.

Sales també va fer una crida a «votar massivament» per barrar el pas al candidat del PSC. Sales va recòrrer a la memòria familiar, del seu «iaio Gerardo», que va estar exiliat al camp d’Argelers, on també s’està duent a terme la campanya. «Des d’Argelers estem mirant les urnes i el dia 12 hi arribaran els vots que permetran (a Puigdemont) retornar a Catalunya amb la mateixa força que ho van fer el meu iaio i tantes altres persones», va dir.

En el míting, davant militants i simpatitzants de tota la demarcació de Tarragona i Terres de l’Ebre, Mònica Sales va confiar en la victòria de Carles Puigdemont. «Quan hàgim cosit la unitat independentista tan necessària, acabarem aquella feina que vam començar el 2017 i que va fer possible la victòria de l’1-O», va defensar la candidata.

«O fem president Carles Puigdemont, o estem acabats com a nació, i no ens ho podem permetre», va advertir la cap de llista de Junts+ per Tarragona.

Per la seva banda, Carles Puigdemont va assegurar que poden guanyar les eleccions del 12-M, i per això va fer una crida a la «mobilització» massiva de l’independentisme per acudir a les urnes aquest diumenge. «Pot anar de molts vots que siguem la primera força del Parlament de Catalunya després de molts anys», va sostenir el candidat de Junts+.

Puigdemont es va dirigir als «dubtosos i indecisos» per fer un petit esforç. Per a intentar convèncer-los, Puigdemont es va erigir en el president de la Generalitat que «no volen l’esquerra caviar, els ultres catalanòfobs, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, les clavegueres de l’Estat i l’establishment madrileny».

Per la seva part, l’actual president del grup parlamentari de Junts i candidat, Albert Batet, també va considerar en posició de guanyar: «Aquests set anys tant PP, com PSOE, com Vox, com Cs, com la Guàrdia Civil han volgut acabar amb nosaltres i no ha pogut. I estem a Argelers lluitant per la victòria».

