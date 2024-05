Mònica Sales defensa la desestacionalització i potenciar l’activitat de l’aeroport de Reus

La cap de llista de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Mònica Sales, ha explicat que treballaran per consolidar Catalunya i les comarques de Tarragona com la principal destinació de la Mediterrània.

Des de la formació aposten per una estratègia de desenvolupament responsable i sostenible, basada en una gestió eficient dels recursos de què disposem, especialment de l’aigua, i aplicant polítiques que afavoreixin la descongestió de zones saturades, la desestacionalització i la diversificació de marques i productes.

«La nostra és una proposta de valor sostenible i competitiva que prioritzi la qualitat, i la innovació, amb llocs de treball adequadament retribuïts, i en convivència respectuosa amb la ciutadania i l’entorn. En aquest sentit, projectes com el Hard Rock són una oportunitat per continuar potenciant el sector turístic de la Costa Daurada, però de manera especial per atraure aquell turisme de congressos, convencions, centres de negocis, oci, cultural i compres», ha explicat Sales.

La candidatura impulsarà una llei de turisme i també un pla territorial de turisme que promogui el desenvolupament responsable i sostenible. Pel que fa a l’ordenament dels habitatges d’ús turístic, Sales ha demanat que es faci amb el consens dels municipis afectats i el sector: «les lleis i els reglaments s’han de fer pensant en la singularitat del país i no com si tot fos Barcelona».

Sales també aposta per millorar la competitivitat de les comarques tarragonines com a destinació turística i del propi sector, prestant especial atenció en el foment del turisme que promouen els ajuntaments. I ha afegit que «cal potenciar l’activitat de l’aeroport de Reus i l’arribada de creuers al Port de Tarragona».

Ha conclòs que «es tracta d'ordenar, modernitzar i adaptar el sector turístic del nostre país a la nova realitat, fent-lo més sostenible i resilient, per continuar sent un model d’èxit i de referència internacional».

