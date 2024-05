Turull: «Aquestes eleccions van de si decidim i manem els d’aquí, o ho fan els de Madrid»

«Una cruïlla», així és com va definir el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, la situació dels ciutadans que aquest diumenge 12 de maig hauran d’exercir el seu dret a vot amb motiu de les eleccions. Ho va fer en el míting que l’agrupació política va celebrar ahir al vespre al Balcó del Mediterrani, amb el monument a Roger Roger de Llúria com a principal espectador.

En el seu discurs, Turull va expressar que en els pròxims comicis la decisió està entre dos candidats principals: el seu, Carles Puigdemont, i Salvador Illa, del Partit Socialista Català (PSC).

El primer el va descriure com algú que té com a «primera, segona i tercera prioritat» a Catalunya, i que l’ha portat en «el seu cap i cor».

D’altra banda, però, va presentar Illa com un candidat que «sempre té el no per resposta»: «Només té un sí per Catalunya quan Sánchez, per necessitat i no convicció, li diu que ho ha de fer».

Unes declaracions amb què va coincidir Mònica Sales, la cap de llista del partit per a la candidatura del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. «El lideratge no el pot dur a terme algú que està lligat de mans i peus», va dir referint-se a Illa, i va afegir que Puigdemont compta amb un «lideratge consolidat i amb recorregut».

El cap de campanya de Junts, Josep Maria Cruset, va afegir que, en resum, les eleccions serviran per decidir si «tenir un país o una sucursal de gestoria».

Sales també va agrair aquells que «cada dia surten a penjar cartells i, quan els pinten, els tornen a posar, perquè nosaltres som els de resistir i perseverar».

En la mateixa línia, va declarar que «alguns ara volen reflexionar cinc dies quan els ataquen, però nosaltres portem a l’esquena sis anys i mig d’obstacles, i hem tirat cada dia endavant».

En relació amb una de les principals accions de campanya del partit, 10 comarques, 100 trobades, va explicar que «ens ha permès arribar a infinitat de persones, que han compartit els seus reptes i preocupacions».

«S’adonen que no només estem pendents de certs sectors en campanya, sinó que estem sempre atents a la gent i les seves necessitats», va cloure la cap de llista.

Mirada multisectorial

En el míting també hi van participar altres membres de l’agrupació política, com Jovita Baltasar, número 14 de la llista actual regidora a l’Ajuntament de Torredembarra.

En la seva intervenció, Jovita, economista de professió, va posar l’atenció en la complexitat dels procediments burocràtics, que en moltes ocasions produeixen patiment a empresaris i autònoms. «Cal repensar l’administració, fer-la menys burocràtica i més eficaç», va declarar.

D’altra banda, l’alcalde Vila-seca, Pere Segura, va interpel·lar a aquells que encara estan indecisos sobre a quin partit votar diumenge, i va donar algunes raons de per què decantar-se per Junts.

«Nosaltres som la gent dels fets, i no de les paraules», va asseverar, argumentant que el seu partit sabria gestionar reptes com el canvi climàtic i la immigració.

Un dels altres objectius del partit és el d’enfortir la cultura catalana, com bé va explicar Josep Bertran, número 2 de la llista del partit i gestor cultural de professió. El membre de Junts també va remarcar la voluntat del partit d’obrir-se a altres sectors, de tal manera que potencien «una idea més oberta del que pot ser la política».