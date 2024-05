Sales i Turull (Junts) aposten per promoure l’ús i l'aprenentatge del català amb un pla de xoc

La candidata de Junts+ Puigdemont per Catalunya a la demarcació de Tarragona, Mònica Sales, ha defensat aquest dimarts al Pla de la Seu de Tarragona, acompanyada del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que «la llengua i la cultura són dos elements intrínsecs de la nostra identitat. Són part fonamental d’allò que ens defineix com a poble. Raó suficient per conjurar-nos a dedicar tot el nostre coratge per ser el bastió i puntal de defensa de la nostra llengua».

Sales ha manifestat que «volem que les produccions que es fan al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre facin circuit per arreu del Països Catalans i es puguin exportar a l’exterior. La pràctica i l’aposta pels productes i serveis culturals i socials de tot tipus, gèneres i disciplines s’ha de continuar ampliant en termes pressupostaris. Per això treballarem per assolir l’objectiu 2% cultural del pressupost de la Generalitat i per presentar els avantprojectes de llei de mecenatge cultural i de patrocini cultural com a puntes de llança per la promoció cultural.

Pel fa al català han dit que promouran l’ús i aprenentatge del català, amb un pla de xoc. «Cal una ofensiva per la llengua, tenim el repte que les noves generacions no n’abandonin l’ús sinó que en siguin els principals motors de difusió», ha dit Turull, que ha volgut reconèixer la trajectòria i compromís de Joan Rigol amb la cultura i la llengua catalana, avui que ha mort.

