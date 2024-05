La Nit dels Museus tindrà l’educació i la investigació com a eixos principals

El pròxim dissabte 18 de maig se celebrarà el Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. Enguany, l’Ajuntament de Tarragona ha fet d’amfitrió i va convidar a la Volta del Pallol als directors i responsables de les vuit institucions culturals de la ciutat que formen part de la programació, així com a l’empresa Auriga Serveis Culturals, qui ho coordina, en l’acte de presentació de la jornada.

La Nit dels Museus, que enguany celebra el seu desè aniversari, cada any compta amb un fil conductor i aquest 2024 l’escollit ha estat el lema de l’ICOM (Internacional Council of Museums) els Museus per l’educació i la investigació. En aquest sentit, els centres culturals de la ciutat han volgut destacar en les seves peces escollides i exposicions, la importància de la investigació, aportant vuit visions diferents i particulars sobre aquest tema.

Sumar esforços

Així doncs el Museu del Port; el Museu Bíblic; el Museu Diocesà; el Museu d’Art Modern; el Museu Nacional Arqueològic; Mèdol - Centre d’Arts Contemporànies; CaixaForum i Museu d’Història han sumat esforços un any més per presentar una programació conjunta que d’una banda proposa repetir la ruta El viatge a la constel·lació museu, que compta amb el desplaçament en trenet en diversos torns i per a unes 200 persones; així com una visita guiada nocturna pels museus i institucions que obren les seves portes durant la Nit de Museus.

La ruta s’estructura a partir d’un concepte de caràcter universal que fa de nexe d’unió entre les diferents institucions. Cada centre escull una peça que ajuda a explicar el concepte triat i en dona una visió particular i diferent dels altres. En aquesta ocasió El viatge a la constel·lació museu celebrarà la seva desena edició fet que demostra la bona acollida que té aquesta activitat per part del públic i la voluntat dels museus i els centres culturals per seguir sumant esforços en desenvolupar projectes de ciutat.

El CaixaForum Tarragona i el Pretori seran els dos punts de sortida de l’activitat. Es faran quatre grups des de les 17.30 h.

Nou fulletó

D’altra banda i per primer cop, enguany s’ha editat un fulletó en el qual es presenten tots els actes que s’han organitzat, que també es pot consultar via web, www.aurisgac.com.