Poesia en català amb accent tarragoní

Aquest dimarts es va presentar al Teatret del Serrallo la nova edició de Transvers, el Festival de Poesia de Tarragona, que per tercer any consecutiu organitza l’APELLC (Associació de Professionals d’Estudiosos de Llengua i Literatura Catalanes).

La programació del Transvers 2024 compta una desena d’activitats, la majoria de les quals són gratuïtes, i que estan pensades per a tots els públics. Enguany, com en edicions anteriors, el festival combinarà el talent local amb les veus de la poesia d’arreu dels Països Catalans. I, com en edicions anteriors, es prestarà atenció a autors que enguany estan sent oficialment homenatjats: Àngel Guimerà, Vicent Andrés Estellés i Joan Salvat-Papasseit.

Precisament, l’autor d’El poema de la rosa als llavis serà el protagonista de l’espectacle inaugural del festival. Es tracta de la peça Escopiu a la closca pelada dels cretins, una producció de la Sala Trono, dirigida per Pau Ferran, que també és responsable de la dramatúrgia, i que serà interpretada per Victòria Pagès, Bàrbara Roig, Carles Roig i alumnes de 2n de CFGS Tècniques d’Actuació Teatral.

També seran al Transvers Mireia Calafell (reconeguda amb el Premi Carles Riba de Poesia 2023), acompanya de Pol Guasch; Marina Alegre, que actuarà sota la direcció de March Chornet; i Ángeles Ortega, de La Maleta de la Lili, que oferirà un espectacle familiar amb poemes de Lola Casas.

Seguint també la línia encetada en la primera edició del festival, el Transvers torna a comptar amb la complicitat de l’Escola La Muntanyeta i el CEE SOLC. Enguany, es podrà veure el treball dut a terme a partir del taller de poesia inclusiva que Transvers va oferir en l’edició de 2023, i que s’ha titulat Essència de les intimitats més fondes.

D’altra banda, el col·lectiu Vespres de Poesia coordinarà un vespre de Micro obert, i els alumnes del CFGS Tècniques d’Actuació Teatral de l’INS Antoni de Martí i Franquès oferiran un espectacle que han creat a partir del poemari de Dolors Miquel. El programa complet del festival ja es pot consultar a la web de l’APELLC (https://www.apellc.org/transvers/). En aquesta mateixa pàgina ja es pot fer també la compra i reserva d’entrades.