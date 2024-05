L’EMT incorpora nous punts de càrrega d'abonaments

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) habilita amb recursos propis vuit punts de càrrega d’abonaments a la ciutat, que se sumen als dos Centres d’Atenció al Client també habilitats per a aquest propòsit.

La incorporació d’aquests nous punts, en funcionament des de fa unes setmanes, és el resultat de la línia de treball engegada per l’EMT després que l’empresa encarregada de subministrar el servei de recàrrega dels abonaments de l’EMT en diferents quioscs de la ciutat, CSQ Non Stop Shops, S.L., deixés d’oferir aquest servei.

En paral·lel a l’execució d’aquesta solució temporal, l’EMT està treballant intensament per buscar solucions definitives i contactant amb diferents empreses distribuïdores per tornar a posar a disposició de la ciutadania, al més aviat possible, el servei de recàrrega d’abonaments EMT en els punts habituals.

Els actuals vuit punts de venda estan ubicats arreu de la ciutat, per intentar donar una major cobertura possible a les persones usuàries.

Es poden consultar els punts de venda actuals al següent ENLLAÇ.

