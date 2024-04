L'EMT treballa en l'actualització de la seva app «EtMou»

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona ha iniciat un procés d’actualització i millora de l’aplicació per mòbils sobre el servei d’autobusos «EtMou», amb l’objectiu que l’app continuï sent una eina útil, pràctica i senzilla per a les persones usuàries del transport públic de la ciutat.

Actualment, l’aplicació no està disponible per a nous usuaris en dispositius Iphone, però sí en dispositius Android.

Està previst que el termini d’execució dels treballs d’actualització finalitzi en les pròximes setmanes. L’actualització de l’aplicació mantindrà les actuals eines per a les persones usuàries com són la presentació de totes les línies i horaris, les notícies de darrera hora d’incidències i les diverses eines a partir de la geolocalització com són les parades més properes, el temps d’espera o els codis QR que identifiquen la parada on l’usuari està en aquell moment. Així com la funció «Porta’m» a través del qual donant un punt d’origen i un de destí mostra la millor ruta en bus.

