El 75% de la flota d’autobusos de l’EMT de Tarragona té entre setze i vint anys d’antiguitat

L’Empresa Municipal de Transports està duent a terme un estudi intern per a dirimir quin tipus de combustible és més adient.Gerard Marti Roig

El 75% de la flota d’autobusos de l’Empresa Municipal de Transport de Tarragona té entre 16 i 20 anys d’antiguitat. La companyia pública disposa d’un total de 75 vehicles, dels quals 56 superen els 15 anys de vida. De fet, el Comité d’Empresa de l’EMT va alertar de l’envelliment de la flota al gener passat en una carta enviada a l’alcalde Rubén Viñuales i a la presidenta de la companyia, Sonia Orts. «La flota és insuficient i exigeix renovació», explicaven els treballadors, que també esmentaven que les dades s’emmarquen «amb la Zona de Baixes Emissions a la vista».

Aquesta renovació és una de les «grans prioritats» del govern municipal de cara aquest mandat, segons exposen fonts de l’EMT. En aquest sentit, aquest canvi de vehicles es vol fer d’una forma transformadora, descarbonitzant la flota utilitzant combustibles renovables. La primera gran aposta en aquest sentit es va iniciar amb l’anterior govern municipal, amb Esquerra Republicana al capdavant. Els republicans van voler renovar els vells autobusos amb vehicles que utilitzaven hidrogen verd.

Al setembre del 2022, el consell d’administració de l’EMT va aprovar treure a licitació un servei integral de 35 autobusos elèctrics que funcionaven amb pila d’hidrogen. El servei també incloïa el seu manteniment i reparació durant 14 anys, per un valor de 38 milions d’euros. El pla era renovar la flota entre 2023 i 2026. Tot i això, al concurs públic per encarregar-se del servei només s’hi va presentar una empresa.

Els jutjats fallen en contra

Però no es va poder resoldre la licitació ja que una altra empresa va impugnar el concurs. El recurs va arribar al Tribunal Català de Comptes, que, fa poques setmanes, va fallar a favor de la companyia que va al·legar que el plec de condicions no era correcte.

A més, en una licitació posterior per a incorporar quatre vehicles impulsats per hidrogen verd, el concurs tampoc va acabar de forma idònia. Al concurs, per un valor de 3,5 milions d’euros, només s’hi va presentar una empresa portuguesa. Després, aquesta companyia va informar al consistori que era «impossible» poder prestar aquest servei.

Estudi intern per a decidir

Davant aquest escenari, el govern municipal ha decidit no continuar amb el procés i explorar altres vies. «Els 38 milions d’euros no s’han perdut», apunta Orts. L’empresa pública està duent a terme un estudi intern que permetrà dirimir quin tipus de combustible renovable és el més adient per a la flota d’autobusos.

Les opcions sobre la taula són els vehicles híbrids, elèctrics o de biogàs, tot i que el passat desembre la flota de l’EMT sí que va incorporar tres nous autobusos d’hidrogen verd. El subministrament d’aquest gas es va encarregar a l’empresa Carburos Metálicos. Des de l’EMT no concreten encara quants vehicles es compraran per a la renovació ni quan es farà, tot i que expliquen que l’estudi està molt a prop de finalitzar. Un cop enllestit, el canvi de rumb es farà efectiu. «El compromís per a la descarbonització de la flota de l’EMT és ferm», conclou Orts.