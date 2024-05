Tarragona reprèn el funcionament de la Font del Centenari i la de la plaça Imperial

A partir d'aquest divendres, les fonts ornamentals de la Font del Centenari i la de la Plaça Imperial de Tarragona tornaran a funcionar. Les fonts estaven aturades des del passat mes de juny de 2023 a conseqüència de les mesures adoptades per la declaració d’alerta per sequera hidrològica al municipi de Tarragona.

El passat 1 de febrer, es declarava la sortida de l'estat d'alerta per sequera hidrològica, i el retorn a l'estat de prealerta, moment a partir del qual, quedaven sense efecte les restriccions per als diferents usos de l’aigua establertes al ban del dia 14 de juny de 2023.

Tot i així, tal com ha assenyalat el conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, «des de l’Ajuntament optem per recuperar de moment només el funcionament d’aquelles fonts ornamentals que funcionen amb recirculació d’aigua. Recordem que, tot i que la millora de les dades ens permeten retirar les restriccions, la sequera no s’ha acabat i cal mantenir un consum responsable sense malbaratament i mantenint els usos restrictius de consum d’aigua ja adquirits durant la passada situació d’alerta».

Després de gairebé un any d’aturada, des dels serveis tècnics de l’Ajuntament s’estan duent a terme tasques de revisió, desinfecció, neteja i posada a punt de les dues fonts ornamentals de la ciutat que disposen de sistema de recirculació de l’aigua per tal que ara puguin tornar a entrar en funcionament.

Aquesta mesura arriba després que el Govern de la Generalitat derogués també aquest dimarts el decret de sequera, després que les pluges dels últims mesos hagin aconseguit augmentar les reserves d’aigua fins al punt necessari per restablir el nivell de normalitat en totes les conques.

Tota la resta de mesures adoptades des del passat mes de juny a la ciutat de Tarragona deixen d’estar vigents. Les principals van ser el tancament total i posteriorment parcial de les dutxes i rentadors de peus a les platges, les restriccions en el reg de jardins i zones verdes municipals, on només s'ha usat l'aigua mínima indispensable, el tancament de les fonts ornamentals i la reformulació d’ activitats recreatives amb ús d’aigua.

