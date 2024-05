La UGT pacta amb Viñuales millores salarials pels agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona

La UGT ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Tarragona perquè els agents de la Guàrdia Urbana incrementin la retribució de les hores extres. El sindicat, majoritari entre els treballadors del consistori però amb poca força entre el col·lectiu policial, s'ha reunit aquest dimarts amb l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, i altres representants municipals.

Segons han apuntat fonts d'UGT a l'ACN, el batlle s'hauria compromès a aplicar aquestes millores salarials i altres demandes dels agents «abans de l'estiu». Des del sindicat també han explicat que en les pròximes setmanes volen convocar una assemblea entre els treballadors de la Guàrdia Urbana per explicar amb detall els acords als quals s'han arribat.

L'origen del conflicte és el preu que cobren els agents municipals per les hores extres, que hauria d'estar equiparat al dels Mossos d'Esquadra, segons el conveni signat. La qüestió porta mesos encallada. Segons va apuntar el consistori, tot i que hi ha voluntat política, des del departament d'Intervenció hi ha dubtes sobre com fer-ho efectiu.

A banda, els agents també tenen altres reclamacions, que en bona part venen per una manca d'efectius al cos. Arran d'això, desenes d'agents es van manifestar fa unes setmanes al ple municipal i van anunciar que deixarien de treballar les hores extres per cobrir esdeveniments especials. Arran d'això, els Mossos d'Esquadra es van oferir a reforçar els dispositius a la ciutat, en cas que fos necessari.

Et pot interessar: