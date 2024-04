La Guàrdia Urbana de Tarragona deixarà de fer hores extra en protesta per l’incompliment de l’acord laboral

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona deixaran de fer hores extra en esdeveniments de caràcter festiu, cultural o esportiu en protesta per l’incompliment d’alguns punts de l’acord laboral signat amb l’Ajuntament l’any 2017. Un dels més importants és l’equiparació dels preus de les hores extra al que tenen estipulat els Mossos d’Esquadra, fet que es va acordar en el conveni i que, segons denuncien els tres sindicats de la Guàrdia Urbana -CSIF, Asemit i SPL-CME-, no s’està complint.

L’any 2017, la Guàrdia Urbana va signar una millora del conveni laboral amb l’Ajuntament de Tarragona per posar solució als problemes de personal i millorar les condicions laborals. «Decidim reivindicar-nos perquè fa massa temps que estem suportant incompliments del conveni», indiquen els representants sindicals de CSIF. Un dels problemes que s’allarga en el temps és el de la falta de personal, un fet que al mateix temps provoca que els agents hagin d’assumir més hores extra.

L’acord signat indicava que, en cas que un cos com el de Mossos millorés les condicions dels seus agents, automàticament la Guàrdia Urbana aconseguiria la mateixa millora amb l’objectiu d’equiparar les condicions. «Però els Mossos tenen les hores extra millor pagades i les nostres es mantenen per sota malgrat el que diu l’acord», recalquen des dels sindicats.

Els tres sindicats amb representació al cos van parlar amb la plantilla aquest dimecres a la tarda. En assemblea, van decidir que deixarien d’oferir les hores extra en casos no urgents ni relatius a, per exemple, la seguretat ciutadana. És a dir, esdeveniments esportius, en via pública, culturals, etc. A més, tenen previst manifestar-se al ple municipal que se celebra aquest divendres per tal de «reivindicar els nostres drets».

Més demandes

Una altra reivindicació és que els agents que vesteixen de paisà, que no tenen uniforme i s’han de comprar ells la seva roba, rebin una petita paga compensatòria per part de l’Ajuntament. «Parlem de 200 euros per persona a l’any», expliquen des de CSIF. Els sindicats també demanen que el temps de preparació dels vehicles abans de començar el torn també entri dins de la jornada laboral.