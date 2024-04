Plenari mogut a Tarragona: la Urbana protesta i un conseller és agredit per un membre de Vox

El plenari municipal d'aquest divendres 19 d'abril ha estat mogut. I és que a primera hora del matí una cinquantena d'agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona han irromput la sala per reclamar millores salarials. Els manifestants han demanat que es respecti el conveni que determina que els policies han de cobrar les hores extres al mateix preu que els Mossos d'Esquadra.

Durant la protesta també han demanat una ampliació de la plantilla, ja que han assegurat que falten efectius i que per això acumulen moltes hores extres.

Davant aquesta situació, els sindicats CSIF, Asemit i SPL-CME havien anunciat que deixaran de fer hores extra en esdeveniments de caràcter festiu, cultural o esportiu en protesta per l’incompliment d’alguns punts de l’acord laboral signat amb l’Ajuntament l’any 2017.

Una altra reivindicació que fan és que els agents que vesteixen de paisà, que no tenen uniforme i s’han de comprar ells la seva roba, rebin una petita paga compensatòria per part de l’Ajuntament. Finalment, també demanen que el temps de preparació dels vehicles abans de començar el torn també entri dins de la jornada laboral.

Arran d'aquest conflicte, que s'ha fet palès al ple d'avui, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, li ha ofert a l'alcalde Ruben Viñuales reforços de Mossos d’Esquadra per actuar a la ciutat davant del conflicte salarial entre l’Ajuntament i la Guàrdia Urbana.

Agressió

Si l'ambient ja estava prou calent al ple, se li ha sumat l'expulsió del regidor de Vox de Salou, Paul Daniel Axinte, el qual hauria agredit el conseller Francisco Javier Gómez durant la sessió.

Gómez va ser escollit regidor de Vox en les darreres eleccions municipals i va abandonar el partit d'ultradreta fa unes setmanes per discrepàncies internes.

Axinte, que hauria assistit com a oient, hauria empès a Gómez a la porta de la sala on es realitza el plenari. El regidor tarragoní ha denunciat públicament en la sessió plenària els fets. Gómez ha rebut el suport de l'alcalde Rubén Viñuales i la resta de grups municipals, i quan Axinte ha tornat a entrar a la sala per seguir escoltant la sessió, el batlle l'ha expulsat.

Et pot interessar