Tarragona acull una jornada de conscienciació de la fauna marina

Aquest dijous Tarragona acollirà la jornada de conscienciació ambiental ECOMED, amb diverses activitats de divulgació de la gestió de la biodiversitat marina.

La directora de la fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins CRAM, Elsa Jiménez, va explicar ahir al matí durant la presentació de la jornada que «Catalunya és la regió amb més casos de nidificació d’aquests animals» i que l’any passat «n’hi va haver deu nius i el pronòstic és que vagin en augment a causa de l’escalfament global, per això és necessari poder assegurar una correcta gestió».

El conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, va destacar la importància de tenir coneixement de la biodiversitat marina del litoral de Tarragona, així com dels protocols existents per part de la ciutadania, «per tal d’evitar possibles reaccions que poden esdevenir un risc, tant per l’animal com per les persones».

L’objectiu principal del projecte ECOMED és capacitar, certificar i identificar els municipis per a l’assistència i gestió de fauna marina protegida.

És per això que la jornada comptarà amb una primera part formativa al matí a càrrec de tècnics de la Fundació CRAM, adreçada als diferents actors involucrats en les activitats marítimes municipals. Aquestes formacions inclouran coneixement de les espècies marines protegides a Catalunya, formació teòrica i pràctica en protocols d’actuació oficials específics d’assistència a platja de cetacis, tortugues, taurons i aus marines; tècniques d’assistència i manipulació, i finalment entrega del Quadren Blau: Guia de protocols d’actuació amb fauna marina protegida a Catalunya.

Una tarda d’activitats obertes

A la tarda, la jornada es farà extensible a tota la ciutadania. De 17 a 19h la platja del Miracle acollirà d’una banda, una activitat de voluntariat ambiental de neteja de la pròpia platja. A continuació s’explicarà i valorarà tot allò recollit pels voluntaris. Tot seguit, es durà a terme un simulacre de rescat de tortuga, on els assistents podran aprendre com s’ha d’actuar en aquest tipus de casos.

Finalment, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, acompanyat pel conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament, rebran el certificat i la bandera verda ECOMED de mans de la Fundació CRAM.

La jornada clourà amb l’alliberament d’una tortuga marina recuperada per la Fundació CRAM. L’exemplar, que serà alliberada a la platja del Miracle per part de l’alcalde, es tracta de l’Aran, una tortuga marina, de 18 quilos, que serà reintroduïda al mar després d’haver estat capturada accidentalment a causa de l’activitat pesquera el 19 de març a la costa de La Ràpita i haver estat durant aquest temps acollida a les instal·lacions del CRAM, on s’ha recuperat per tal de poder tornar a ser reintroduïda ara al seu hàbitat.

La jornada està organitzada pel CRAM, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i de la Diputació de Tarragona.

