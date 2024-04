Albiren un grup de dofins a prop del port de Tarragona

Aquest dissabte es va veure un grup de dofins nedant per la costa tarragonina, concretament per la zona del Port. Eren dofins mulars, també coneguts com a corçana.

Aquesta és l'espècie més comuna i coneguda de la família, ja que acostumen a tenir una distribució costanera i un caràcter poc tímid en relació a l'ésser humà. La seva distribució és cosmopolita, tot i que és més abundant en latituds tropicals i temperades.