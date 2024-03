L’Ajuntament de Reus realitza millores als camps de gespa artificial de la ciutat

L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria d’Esports i Reus Esport i Lleure, ha realitzat aquesta setmana actuacions de millora als camps de gespa artificial Reddis, la Pastoreta i annex a l’Estadi Municipal.

Les actuacions portades a terme han consistit en una actuació de rebaix de la capa de cautxú de la gespa artificial. El desgast provocat per l'ús habitual dels camps de futbol de gespa artificial provoca que es deteriori la part superior de les fibres de gespa, fent aflorar el cautxú utilitzat com a reblert i que aquest passi a estar per sobre de la gespa. Amb l'actuació de manteniment es rebaixa la quantitat de cautxú de forma que la gespa torna a ser el material de contacte amb els jugadors i la pilota.

El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, ha explicat que aquesta actuació s’ha realitzat «per a millorar les condicions dels terrenys de joc, donant resposta a les necessitats de millora detectades tant pels serveis tècnics de Reus Esport i Lleure com pels propis usuaris».

Estalvi d’aigua

Les característiques dels camps de gespa permeten utilitzar-los sense aplicació d'un reg previ al seu ús. Per aquest motiu, i considerant les condicions d'alerta per sequera, els camps municipals de gespa artificial no es regaran per als entrenaments ni per a les competicions.