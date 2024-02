L’Ajuntament de Reus posa a punt el camp de futbol municipal de Mas Iglesias

L’Ajuntament de Reus, a través de Reus Esport i Lleure, està portant a terme aquest dies tasques de manteniment i millora de les instal·lacions del camp de futbol municipal de Mas Iglesias. Aquesta intervenció, que suposa tota una posada a punt de la instal·lació, forma part del pla de millora de les instal·lacions esportives municipals que es va presentar el passat mes de setembre i que suposa la inversió de 100.000 euros a les onze instal·lacions esportives que gestiona Reus Esport i Lleure.

Les feines es van iniciar el passat 30 de gener amb la neteja del paviment exterior i partir del 5 de febrer van començar les resta de tasques que comprenen, a més d’intervencions de manteniment de les instal·lacions, la incorporació de millores com la instal·lació de llums leds per a una il·luminació més eficient i menor consum elèctric i la millora dels vestuaris amb feines de paleta i fontaneria per millorar les dutxes i la instal·lació d’aigua calenta sanitària.

En el marc del pla de millora de les instal·lacions esportives municipals ja s’han portat a terme actuacions a l’Estadi Municipal i als polilleugers. La propera intervenció es farà al camp de futbol municipal de la Pastoreta. Actualment Reus Esport i Lleure gestiona 11 instal·lacions esportives: 5 pavellons, 5 camps de futbol (que suposen 11 terrenys de joc de gespa) i les piscines municipals.