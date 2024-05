Albiach: «Només hi haurà Govern amb el vot dels comuns si l'habitatge és una prioritat»

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha advertit aquest diumenge que «només hi haurà Govern amb el vot dels comuns si l'habitatge és una prioritat».

En un acte de campanya a Tarragona amb la vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reclamat que es regulin els lloguers de temporada, un impost contra l'especulació immobiliària i la construcció de pisos de lloguer públic.

«No defallirem», ha dit, encara que rebin «pressions, 'lawfare' i moltes amenaces». Els comuns tenen clar que seran «determinants» per a la configuració del proper Govern, però han advertit que no n'hi haurà amb el seu suport «si no és amb l'habitatge com a prioritat». «Sóc una dona de paraula», ha afegit Albiach.

Davant de més de 100 persones al Palau Firal i de Congressos de Tarragona amb la cap de llista d'aquesta demarcació, Yolanda López, l'aspirant a presidenta ha alertat que «molts partits que es diuen d'esquerres acaben agenollats davant dels poders econòmics i són capaços de dir-los que no».

També ha reivindicat els comuns per tal de fer front a l'especulació i evitar ser «el resort vocacional d'Europa». «S'estan venent el nostre país al capital estranger, ens estan fent fora dels nostres barris i ciutats», ha lamentat.

L'accés a l'habitatge és un problema especialment greu entre la població jove, que «està passant moments molt durs», ha assenyalat Albiach. Per això ha preguntat «on són els psicòlegs que tantes vegades ha promès» el president de la Generalitat i candidat d'ERC, Pere Aragonès.

La líder dels comuns també ha criticat que les polítiques d'habitatge a Catalunya «les estigui marcant la patronal immobiliària», ha dit, mentre els fons voltor i els bancs obtenen «beneficis extraordinaris».

Per aturar-ho, la seva formació defensa un gravamen a l'adquisició d'habitatges que no es destinin a la residència del comprador, augmentar el parc públic d'habitatge i regular els lloguers temporals i per a ús turístic.

«Si Yolanda Díaz és la ministra del treball digne nosaltres serem el Govern del dret a l'habitatge», ha clamat. Per això ha exigit que les tres primeres mesures del futur executiu «siguin per l'accés a l'habitatge».

«Catalunya necessita un canvi i no hi ha canvi possible que no passi pels comuns», ha afirmat Albiach, que ha insistit que els comuns volen governar: «Volem ser al proper Govern de la Generalitat».

