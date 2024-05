Albiach retreu a Illa permetre el Hard Rock, i afirma que el candidat socialista «s'ha quedat antic»

La cap de llista per Barcelona de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, durant un míting al Prat de LlobregatCedida

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest dissabte que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, «no sembla el líder d'un partit socialdemòcrata de l'any 2024» sinó «el responsable d'una cimentera o d'una asfaltadora dels anys 80».

Ho ha dit durant un míting al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) en què ha retret al candidat del PSC la seva aposta per ampliar l'aeroport, perllongar la carretera B-40 i permetre el complex d'oci que Hard Rock vol instal·lar al Tarragonès. Albiach ha criticat que Illa «ha perdut el pols del moment» i «s'ha quedat antic». «Ja n'hi ha prou de trinxar Catalunya», li ha etzibat.

L'aspirant a presidenta ha afirmat que «Catalunya mereix un canvi» i ha demanat el vot per a Comuns Sumar a «totes les persones preocupades per l'emergència climàtica», per tenir «més trens i menys avions»: «El vot als comuns és un vot contra l'emergència climàtica i a favor dels nostres fills i del planeta», ha garantit.

En aquest sentit, també ha criticat que ERC, des del Govern, «ha acceptat acríticament tot el que li ha imposat Foment i el PSC» i ha exalçat els comuns per «plantar-se als 'lobbies'».

Albiach ha rebut el suport aquest dissabte del ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtassun; l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau; el batlle del Prat, Lluís Mijoler, que és el número dos de la llista dels comuns per Barcelona, i també de la diputada al Congrés Aina Vidal.

Davant de més de 300 persones aplegades al Parc Nou del Prat, ha demanat que de les eleccions al Parlament en surti un Govern «fort, estable i d'esquerres» i ha advertit que els comicis del 12 de maig «van de dos models»: «El model dels que defensen el poder i els seus privilegis i el dels que defensem la gent».

Ada Colau

Colau també ha carregat contra un PSC que veu «cada dia més a la dreta i en posicions de negacionisme climàtic» i els ha acusat de buscar «la complaença de determinats 'lobbies' econòmics»: «És l'única explicació», ha considerat.

Ha lamentat que l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, hagi apostat per governar en minoria «per frenar els eixos verds i portar la Fórmula 1 a omplir de fum» la ciutat.

També ha avisat que Collboni ha intentat un pacte amb Junts a l'Ajuntament i ha demanat votar els comuns el 12 de maig perquè el PSC «deixi aquesta deriva cap a la dreta i miri cap a l'esquerra». «Qui hauria d'imaginar que el partit de l'alcalde Pasqual Maragall hagi obert la porta a pactar amb Junts», ha deplorat.

Et pot interessar: