Díaz carrega contra el PSC pel seu suport al Hard Rock i li reclama «coherència»

La vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha carregat contra el PSC i li ha demanat «coherència» pel seu suport al complex d'oci que Hard Rock vol instal·lar al Tarragonès.

Un «gran macrocasino», ha dit, que el PSOE i «fins i tot Felipe González» van rebutjar per a la Comunitat de Madrid. «Està donant suport a una proposta fallida», ha criticat en un acte de campanya de Comuns Sumar a Tarragona.

Díaz ha preguntat «quina esperança» transmet «dir a la ciutadania de Tarragona que per pal·liar la situació de desocupació la proposta que es fa és un macrocasino que ja es va rebutjar a Madrid». «És mirar al passat» i no té en compte la salut mental de la ciutadania, ha deplorat. «Jugar amb la ciutadania és un risc», ha afegit.

És la segona visita de la vicepresidenta espanyola a Catalunya per donar suport a la campanya dels comuns, després que diumenge passat anés al míting de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.

Està previst que també participi a l'acte de tancament de campanya de Comuns Sumar divendres a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). Aquest diumenge ha fet costat a la candidata a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, amb la cap de llista per Tarragona, Yolanda López, i la diputada al Congrés Aina Vidal.

La també ministra de Treball i Economia Social ha demanat el vot per als comuns el 12 de maig perquè «a la Generalitat no només canviïn els homes» que la gestionen, sinó «que canviïn les seves polítiques». «Volem que Catalunya tingui futur», ha assegurat, i per això ha reclamat a la ciutadania que voti Comuns Sumar per tal que Albiach sigui «la garantia d'un govern feminista».

També ha donat suport a Urtasun, que divendres va anunciar la supressió del Premi Nacional de Tauromàquia que atorga el Ministeri de Cultura. «El nostre país és una mica més normal», ha celebrat Díaz, que creu que l'eliminació d'aquest guardó s'hauria d'haver fet «fa molt de temps». «Els toros són, sense lloc a dubte, una forma de maltractament animal», ha subratllat.

Aina Vidal

Vidal, que és diputada al Congrés pels comuns, també ha criticat durament l'aposta dels socialistes pel projecte de Hard Rock i ha carregat especialment contra el primer secretari del PSC i candidat a president, Salvador Illa, de qui ha dit que «s'esperaria més d'un exministre de Sanitat que plantejar casinos, ludopatia i precarietat». «Quo vadis, PSC, amb aquests aires de terraplanisme i negacionisme», ha advertit.

Et pot interessar: