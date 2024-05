Murmur porta el seu «espectacle total» a la Zero

German Rull, Àlex Rull, Edgar Sagalà, Sergi Papell, Sergi Masip i Jordi Pàmies –o, cosa que és el mateix, els vallencs Murmur–, ho tenen tot a punt per aterrar, aquest dissabte al vespre, a la Sala Zero de Tarragona.

Allà hi presentaran el seu tercer disc, Conspiranoic (Philatelia Records, 2023), després que sonés per primera vegada en directe a Valls per Sant Joan de l’any passat.

«Ara ens venia de gust celebrar que el disc s’ha publicat en vinil. I, encara que ens va fer molta gràcia tocar per primera vegada a Valls, aquesta serà la presentació a Tarragona», explica l’Àlex. Els vallencs ja avisen que serà un concert molt elèctric: «Tenim la intenció que sigui molt intens», assegura el German. En el repertori hi haurà els temes del nou disc, format per sis cançons noves i dues antigues que no havien estat mai enregistrades i que, detalla l’Àlex, «han estat adaptades als Murmur d’ara».

I, tot plegat, es presentarà al concert de Tarragona acompanyat de videoprojeccions. «Pensem que l’espectacle total és el conjunt de música i imatge i, per això, al concert cada cançó es presentarà acompanyada d’un vídeo», explica l’Àlex. En aquest sentit, recorda, sempre han cuidat molt la imatge que acompanya les cançons: «Ens agrada que sigui una cosa molt polida, curosa i cuidada, perquè considerem que Murmur és tant la música com la imatge, tot és art».

Encara que la primera maqueta de Murmur (Alien Fay) és del 1997, la discografia del grup arrenca ara fa catorze anys, amb la publicació del primer disc d’estudi, l’homònim, Murmur (Philatelia Records, 2010), i posteriorment amb Desmemòria (Philatelia Records, 2014). Ara, els Murmur arriben a Tarragona en un punt de maduresa musical que, tal com explica el German, «és fruit d’una evolució natural».

El guitarra i veu del grup admet que, si bé en el passat «érem més guitarreros, gairebé com una banda típica de power pop», amb el temps Murmur «sona una mica més madur, tot i que sense renunciar a la nostra contundència». En aquesta evolució, els vallencs també han deixat pràcticament enrere l’anglès per cantar en català. Això sí, mantenint l’essència ‘Murmur’, amb estructures musicals que beuen molt dels anys 80.

El concert de Tarragona a la Sala Zero del dissabte 4 de maig començarà a les 20.30h i el preu de les entrades és de 12 € + despeses (venda anticipada) i 16 € a taquilla. Després del concert hi haurà una sessió electrònica amb DJ COCO.