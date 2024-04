El músic Joan Reig canta a les ganes de tocar el dos

«Volia volar, i deixar-se anar, i que la pluja l’amarés fins a l’endemà», canta Joan Reig. Ho fa, un cop més, en solitari, seguint el camí que va iniciar fa uns anys, en paral·lel al seu grup de capçalera, Els Pets. Tres anys després de presentar el seu segon disc, Bagatzem, que era un recull de poemes i cançons al voltant del concepte de la pèrdua, ara emprèn un nou camí canviant tant la forma com el fons.

Així ho confirma el mateix Joan, qui explica que la seva intenció «és anar publicant singles, com es feia als anys 60 i, d’aquí a un temps, quan tingui prou cançons, potser fer-ne un llarga durada». D’aquesta forma, afirma Reig, «els discos sembla que tenen més vida, perquè amb un LP, amb el primer senzill sembla que ja es crema tot». A més, corrobora el de Constantí, «aquesta també és la dinàmica de la indústria».

Amb Volia volar, Reig admet iniciar una nova etapa després de Bagatzem, «que era un treball bastant intens, que exigia molt del públic i que estava pensat per fer en teatres». Ara, afirma, treballa per acabar configurant «un concert més viu, que es pugui fer a les places dels pobles amb gent bevent i canalla corrents». Aquest senzill serà, doncs, el primer pas o, tal com ho anomena el Joan, «la primera postal» d’un treball que culminarà amb un espectacle i, molt probablement, amb un suport físic.

Pel que fa a la cançó, Volia volar suposa també un canvi de rumb respecte a Bagatzem, amb una tornada encomanadissa que parla «d’aquest sentiment que tots tenim en algun moment o altre, de voler engegar-ho tot a dida per tornar a agafar les regnes de la nostra vida».

Una sensació, subratlla el Joan, que es pot aplicar tant a l’àmbit sentimental, com professional o polític, i que «només els més valents o coratjosos són capaços de fer realitat». És «aquell marxar a l’estranger o anar-se’n al Pirineu a fer de pastor, però també afrontar trencaments radicals, com ara un divorci».

Quant a la composició, el Joan explica que «musicalment, Volia volar és una cançó que beu molt de la tradició del rock americà de tota la vida que he escoltat sempre», a la vegada que assegura que «a la meva edat no pretenc inventar res, ni tampoc podria, perquè a aquestes alçades els meus referents ja els tinc tots, tant els personals, com els polítics i els musicals». I, en aquest sentit, conclou, «no faig altra cosa que beure de les fonts que m’han format com a músic».

Volia volar ha estat produïda, enregistrada i mesclada per Txabi Àbrego al Zulo d’Almacelles aquest mes de març, i masteritzat per Juanjo Muñoz a Catmastering de Manresa. En l’enregistrament, Joan Reig ha comptat amb Txabi Àbrego (guitarres elèctriques, teclats i segones veus), Sergi Carós (baixos i segones veus), Sergi Esteve (guitarra clàssica) i Marc Valls (congles i pandereta).

La previsió a partir d’ara, explica el Joan, és anar traient cançons a poc a poc. La pròxima, compta presentar-la per Sant Joan. «A mi aquesta manera de fer d’ara ja m’està bé, perquè jo sempre he sigut molt fan dels singles. És com tornar als anys 60», insisteix. Volia volar ja es pot escoltar, des d’avui mateix, a totes les plataformes.