Joel Reyes oferirà un concert a la Sala Zero per tancar la seva gira

El músic Joel Reyes posarà el punt i final a la seva gira amb un concert aquest diumenge 5 de maig a la Sala Zero de Tarragona sota el títol Joel Reyes & The Young Ones y amigos. El reusenc oferirà les cançons del seu últim disc El blues del perdedor.

L'artista estarà acompanyat de Paco Enlaluna, Ángel Vargas, Quique Germán, Afrika Güonder, Erik López, Lynne Martin, Xavi Moreno, Chloe Ly, Domingo Garcia i la col·laboració especial de Ramonet Reche.

Les entrades es poden comprar Shiva Music i Vap Store a Tarragona; i a Spook Records, Discos Qui'k, H-Records i Vap Store a Reus. També es poden aconseguir online a la pàgina web de la Sala Zero. El preu és de 12 euros 12 euros anticipada (+ despeses de gestió) o 15 euros a taquilla. El concert començarà a les 18 hores.

