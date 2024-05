Junts proposa la creació d'una unitat especialitzada dels Mossos per combatre les ocupacions

La candidata de Junts+ Puigdemont per Catalunya a la demarcació de Tarragona, Mònica Sales, ha defensat aquest divendres que els problemes de seguretat no poden passar només per un simple increment d’efectius.

«Necessitem anar més enllà amb la creació d’un Sistema de Policia de Catalunya que generi consens per tal de reforçar la presència, atenció i actuació policials eficients i equitatives arreu del país. Enfortir, reforçar i millorar el sistema d’emergències i seguretat ha de ser una prioritat. I això passa també per fer front a les ocupacions», ha dit Sales.

La candidata ha afegit que «davant l’alarma social que generen les ocupacions, cal plantejar solucions de manera urgent. Hem de garantir que el propietari recuperi el més ràpid possible el seu habitatge i que la policia disposi de totes les eines possibles per assegurar-ho».

Per aquest motiu, des de Junts han impulsat un pla de xoc contra les màfies especialitzes en ocupacions d’habitatges a partir de la modificació del Codi Civil i també han exigit al Congrés que s'endureixi el Codi Penal contra la multireincidència.

«Hem de dotar als ajuntaments de les eines necessàries perquè, en casos que s’alteri greument la convivència, es pugui actuar, i ràpid, envers aquelles ocupacions delinqüencials i conflictives. Atenent sempre aquelles situacions de vulnerabilitat. També necessitem crear unitats especialitzades dels Mossos per poder atacar l’arrel del problema, les màfies especialitzades», ha assegurat.

Finalment, Sales ha recordat que la gestió de la resposta als atemptats del 17A a Barcelona i a Cambrils, amb el president Puigdemont i el conseller Quim Forn al capdavant, van enorgullir el país. «És aquest orgull el que hem de recuperar. I per fer-ho, el 12M, cal votar Junts+ Puigdemont per Catalunya».

