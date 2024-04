Sales defensa reordenar el transport ferroviari a Tarragona per traslladar les mercaderies per l’interior

La cap de llista de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Mònica Sales, ha denunciat davant de l’estació de tren a Tarragona «el vergonyós servei ferroviari que afecta tot Catalunya però especialment les comarques del sud del país».

«Els retards i les incidències són el pa de cada dia, els trens estan en mal estat, es triga el mateix a anar a Barcelona que fa 40 anys, les freqüències són clarament insuficients i sovint els passatgers han de viatjar drets o asseguts al terra als vagons. Hem de dir prou», ha afegit.

Sales ha advertit que «la solució a Rodalies no és crear una nova empresa amb l’Estat per només quatre línies, la millora del servei ferroviari passa pel traspàs integral i complet de Rodalies de Catalunya gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i des de Catalunya. Aquesta és l'única fórmula per un servei eficient, puntual i de qualitat. I aquest traspàs ha d’anar acompanyat dels recursos econòmics pertinents».

Davant d’aquesta situació s’ha compromès a aconseguir el traspàs integral i real de Rodalies i Regionals, a reforçar el manteniment de les línies R15 i R16 i a recuperar el servei d’Avant Tortosa-Barcelona.

Així mateix ha dit que preveuen reordenar el transport ferroviari al Camp de Tarragona per traslladar les mercaderies per l’interior, implantar més freqüències en els ferrocarrils que uneixen el Sud de Catalunya amb Barcelona, així com més vagons en els trens que van més plens, i acabar amb la impuntualitat generalitzada.

Sales ha conclòs que «Catalunya necessita lideratge, necessita fer-se respectar i necessita un bon govern. Per moltes raons, però també perquè els trens funcionin cal un govern fort, ambiciós i amb sentit d’estat. I aquest govern només pot liderar-lo el president Puigdemont. Votar Illa significa perpetuar el deficient servei de Renfe i Adif, que és un malson diari per als ciutadans d’aquestes comarques».

Sobre Hard Rock, Sales ha deixat clar que «Catalunya no es pot emmirallar en un projecte com el Hard Rock però sí que Hard Rock és un projecte que dinamitza i diversifica l’economia i així ho expressa el president. Els municipis de la Costa Daurada tampoc volen un monocultiu a nivell econòmic. Totalment d’acord amb com ho exposa el president, en el sentit que és un projecte que pot ajudar a descongestionar un sector molt densificat a Barcelona, com el de congressos i concerts, i, en canvi, a nosaltres, ens pot ajudar a enriquir el sector turístic diversificant-lo encara més».

