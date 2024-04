Cobrir les necessitats de Catalunya, el motor de campanya de Junts

«Catalunya necessita fer-se respectar». Amb aquest lema, la candidatura de Junts+ Puigdemont per Catalunya al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, encapçalada per Mònica Sales, deixa clar quin serà el motor de la seva campanya pels comicis del 12 de maig: retornar el valor tant al territori que representa com a Catalunya.

Amb aquest lema, i d’altres com «Catalunya necessita lideratge» o «Catalunya necessita la independència», el cap de campanya del partit, Josep Maria Cruset, va explicar, durant la presentació dels cartells electorals, que la intenció de Junts és solucionar totes aquelles necessitats que el país té pendents. «Catalunya no necessita eslògans, sinó missatges clars i directes», va expressar Cruset.

