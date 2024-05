Urtasun avisa els progressistes que votar el PSC pot acabar en un Govern amb el «pujolisme»

El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha advertit aquest dijous els votants progressistes que votar el PSC a les eleccions al Parlament pot fer que Junts acabi al Govern de la Generalitat. Ho ha dit després que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, hagi obert la porta a un pacte «transversal» per governar.

Urtasun ha advertit el candidat socialista que «deixar la porta oberta a pactar amb Junts és deixar la porta oberta a pactar amb els que no volen una fiscalitat justa, els que no volen afrontar el problema de l'habitatge, els hereus de les retallades i el pujolisme». És per això que els ha demanat que apostin pels comuns el 12 de maig.

Durant un acte de campanya a Tarragona al costat de la cap de llista de Comuns Sumar a la demarcació, Yolanda López, Urtasun ha demanat als votants socialistes que vagin amb «compte de no agafar la papereta del PSC» perquè podria fer que Junts sigui al proper Govern. També ha instat Illa a «triar»: «O Govern amb Junts o Govern de progrés a Catalunya».

És la segona visita d'Urtasun en campanya a Catalunya, després que diumenge participés en un míting a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) amb la candidata a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, i la vicepresidenta del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz. Aquest mateix dijous té previst un acte a Girona per donar suport al cap de llista d'aquesta circumscripció, Eloi Badia.

El ministre també ha assegurat que el model de desenvolupament de Catalunya de la propera dècada «no pot ser el que miri el 'desarrollisme' dels anys 90 ignorant el canvi climàtic». És per això que ha reiterat la seva oposició a l'ampliació de l'aeroport del Prat i al perllongament de la carretera B-40 i ha garantit que «amb els comuns i Jéssica Albiach al Govern» aquestes ampliacions «no es realitzaran».

Yolanda López

La candidata per Tarragona, Yolanda López, ha llançat un advertiment sobre l'extrema dreta, als quals ha acusat de voler prohibir el català a les escoles, limitar els «espais de feminisme» i d'estar relacionant la seguretat amb la immigració. Per això ha afirmat que el 12 de maig cal decidir si es vol «defensar o no la democràcia». «No tolerarem l'extrema dreta», ha clamat.

