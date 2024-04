Urtasun insta Illa a abandonar el projecte de Hard Rock si vol fer un veritable pla contra la sequera

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha instat el candidat del PSC a les eleccions del 12-M, Salvador Illa, a abandonar el projecte de Hard Rock si vol fer un veritable pla contra la sequera a Catalunya. En una compareixença davant els mitjans a Tarragona, Urtasun ha dit que el complex turístic és «absolutament contrari a les polítiques d'aigua del futur i del segle XXI».

A banda, ha assegurat que des de Comuns Sumar estan «compromesos amb que hi hagi una millora del finançament per Catalunya i la resta de comunitats autònomes», ja que el model actual «està caducat». En aquest sentit, ha apuntat que una bona dotació econòmica per les comunitats autònomes és «finançar serveis públics» com educació i sanitat.