Els comuns aposten per l’impuls de la indústria verda i la millora del transport a Tarragona

Amb l’Amfiteatre romà i el Mediterrani de fons, Comuns Sumar va presentar ahir la seva candidatura a la província de Tarragona per al 12-M, encapçalada pel tàndem format per Yolanda López, com a cap de llista, i Mario Téllez, com a número 2. Ambdós manifestaven ahir la seva aposta per l’impuls de la indústria verda i la millora del transport al Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès, així com la seva oposició al projecte del Hard Rock.

La candidata de Comuns Sumar a la presidència del Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, va ser present en la presentació de la llista del partit a la demarcació tarragonina. «Són un tàndem fabulós, compromès amb la gent comuna», assenyalava respecte a López i Téllez, dels quals destacava que «tenen una voluntat incansable de treballar pel benestar de la seva terra i coneixen de prop els problemes i reptes dels tarragonins».

En aquest sentit, López assegurava que les prioritats dels comuns per a la província passen per «impulsar l’economia i la indústria verda i millorar el transport en el territori, que és el més oblidat pel govern d’ERC». La cap de llista remarcava que «Tarragona no pot continuar amb un model de mobilitat sense inversions i que va en detriment de la conciliació de la vida». A més, assegurava que la demarcació tarragonina està a la cua pel que fa a la manca d’inversions en polítiques de cures.

Per la seva banda, el número 2 de la candidatura per Tarragona afirmava que el model dels comuns se centra, entre d’altres, a «reduir llistes d’espera a la sanitat o augmentar l’habitatge públic». «Cal posar les institucions al servei de la ciutadania i no al de grans especuladors i grans voltors», apuntava Téllez, qui també assegurava que el projecte del Hard Rock és un «model d’inversió caduc». «Crear el casino més gran d’Europa pot comportar derivades perilloses com la proliferació del blanqueig de capitals, el tràfic de drogues i la prostitució o l’increment de la ludopatia», explicava. Tanmateix, López afegia que és «mediambientalment nefast».