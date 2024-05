Les jornades de l’arròs mariner tornen del 10 al 26 de maig

La IV edició de les jornades gastronòmiques L’Arròs Mariner de Tarragona tornarà aquest 10 de maig i s’allargarà fins al dia 26. Durant més de 15 dies, 24 dels millors restaurants de la ciutat serviran menús especials amb l’arròs mariner com a protagonista, incrementant, així, el nombre d’establiments respecte als anys anteriors.

L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona Ciutat, amb el suport del Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona i del Port de Tarragona; i amb el patrocini d’Arròs Bayo van presentar dimarts l’edició d’enguany. Els restaurants participants presentaran menús elaborats amb Arròs Bayo, patrocinador d’aquestes jornades, del Delta de l’Ebre i maridats amb vins escollits per cada restaurant, per deixar llibertat creativa i que cadascun d’ells pugui reflectir la seva personalitat.

Gastronomia d’alt nivell

Javier Escribano, president de l’AEH Tarragona Ciutat, va voler destacar el motiu pel qual se celebren les jornades i és «desestacionalitzar l’oferta gastronòmica i promocionar els restaurants durant els períodes de l’any amb menys activitat; fet que beneficia a tota la ciutat».

Per la seva banda, Montse Adan, consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç de Tarragona va assegurar que «no tinc cap mena de dubte que a Tarragona tenim una qualitat gastronòmica de primer nivell».

L’edil, a més, remarcava que «des de l’Ajuntament apostem per projectes que ens ajuden a potenciar el talent local i la dieta mediterrània». Per acabar, Xavier López, representant de Nomen Foods, va destacar el compromís de la companyia amb el territori: «Per a nosaltres és un orgull fer d’ambaixadors d’un producte de proximitat com és l’arròs del Delta de l’Ebre».

Tota la informació sobre les jornades estarà disponible a www.aeht.es/jornades-gastronomiques.

