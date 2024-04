El romesco, protagonista d'una nova ruta gastronòmica a Cambrils

Arriba una de les grans novetats del calendari gastronòmic de Cambrils per reivindicar un dels productes més característics de la seva tradició de cuina marinera. La primera edició de la mostra Romesco Food & Drinks se celebrarà del 17 al 19 de maig al Parc del Pescador per anar fent boca per les XI Jornades Gastronòmiques del Romesco, que començaran la setmana següent, del 24 de maig al 9 de juny.

La mostra Romesco Food & Drinks comptarà amb 12 estands de restaurants cambrilencs que oferiran degustacions creatives del tradicional plat del romesco, platillos i tapes variades amb salsa de romesco, i 12 paradetes més de diferents empreses de cerveses artesanes cambrilenques i catalanes, corpinnats, i caves del territori.

Durant els tres dies de fira, els i les visitants també podran gaudir de demostracions de cuina tradicional i tastos de cerveses artesanes i caves, una programació lúdica de música en directe, havaneres i rom cremat dels pescadors cambrilencs, una mostra d’artesans, un espai VIP per a gent gran, i activitats infantils i familiars, entre altres. A més, el dissabte 18 de maig, el xef Arnau Bosch impartirà una MasterClass per a nens d’entre 7 i 12 anys a la zona de la barca, amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Cambrils.

També cal destacar que el diumenge 19 se celebrarà una nova edició del tradicional Concurs de Mestre Romescaires, que se celebrava a Cambrils des del 1969 rememorant els orígens dels ranxos mariners i que es va recuperar el 2022 amb periodicitat biennal. El concurs començarà a les 11 hores a l’auditori del Parc del Pescador i estarà amenitzat pel grup d’havaneres Balandra.

Dues hores més tard, a les 13 hores, es farà la presentació de les cassoles al jurat per a la seva valoració i posteriorment es lliuraran els diplomes i es proclamarà el Mestre Romescaire. Per acabar, a les 14 hores se subhastaran les cassoles en benefici de l’associació Antian.

Les XI Jornades del Romesco

Les XI Jornades Gastronòmiques del Romesco de Cambrils es portaran a terme del 24 de maig al 9 de juny. Durant aquests 17 dies, els restaurants participants oferiran menús o plats elaborats amb romesco, que properament es podran consultar al web romescocambrils.com.

Amb aquestes jornades es busca traslladar l’essència gastronòmica de Cambrils als comensals i visitants de la destinació que durant aquests dies reservin taula als restaurants participants, perquè puguin degustar les diverses receptes del romesco dels xefs cambrilencs, des de les més tradicionals a les més avantguardistes.

